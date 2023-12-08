У Туреччині виявили статую "танцюючої Музи", якій понад 2 тисячі років. ФОТО

У провінції Мугла в Туреччині знайшли статую "танцюючої Музи", якій 2175 років.
Згідно із заявою Міністерства культури і туризму Туреччини, статуя, знайдена під час археологічних робіт на місці стародавнього міста Стратонікей, є єдиним оригінальним витвором елліністичного періоду, пише Аrkeonews.
Нині на місці античного міста розташоване село Ескіхісар у провінції Мугла. Воно має площу 7 кілометрів.
За інформацією видання, витвір мистецтва виявили без голови та рук.
|Cтатуя знайдена під час археологічних робіт на місці стародавнього міста Стратонікей
Раніше копію статуї "танцюючої Музи" знаходили в римських лазнях стародавнього міста Перге, а також на Родосі, що свідчить про її широку популярність в римський період.
|У статуї відсутні голова та руки
Статую "танцюючої Музи" створив Філіск – відомий скульптор, який жив у ІІ ст. до н.е, вона є єдиною його автентичною роботою.
|УСІ ФОТО: Міністерство культури і туризму Туреччини
Витвір мистецтва розмістять в музеї Мугла.
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