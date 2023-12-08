У Туреччині виявили статую "танцюючої Музи", якій понад 2 тисячі років. ФОТО

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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8 грудня 2023

У провінції Мугла в Туреччині знайшли статую "танцюючої Музи", якій 2175 років. 

Згідно із заявою Міністерства культури і туризму Туреччини, статуя, знайдена під час археологічних робіт на місці стародавнього міста Стратонікей, є єдиним оригінальним витвором елліністичного періоду, пише Аrkeonews.

Нині на місці античного міста розташоване село Ескіхісар у провінції Мугла. Воно має площу 7 кілометрів. 

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За інформацією видання, витвір мистецтва виявили без голови та рук.

 Cтатуя знайдена під час археологічних робіт на місці стародавнього міста Стратонікей

Раніше копію статуї "танцюючої Музи" знаходили в римських лазнях стародавнього міста Перге, а також на Родосі, що свідчить про її широку популярність в римський період.

У статуї відсутні голова та руки

Статую "танцюючої Музи" створив Філіск – відомий скульптор, який жив у ІІ ст. до н.е, вона є єдиною його автентичною роботою.

 УСІ ФОТО: Міністерство культури і туризму Туреччини

Витвір мистецтва розмістять в музеї Мугла.

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