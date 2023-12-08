Патрульні виявили кошеня під капотом авто у водія: воно могло проїхати понад 200 км. ВІДЕО

Хмельницькі патрульні виявили кота у "нутрощах" машини, коли зупинили водія, аби залучити як свідка. Під час спілкування з-під капота автомобіля вони почули мʼявкання.

Відкривши капот, патрульні виявили там кота-"мандрівника", повідомляє Національна поліція України.

Водій розповів поліцейським, що їхав із Закарпаття, а зупинку робив лише в місті Стрий. Цілком ймовірно, що котик подорожував під капотом автомобіля понад 200 кілометрів.

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Як розповіли у коментарі "УП. Життя" у патрульній поліції Хмельниччини, курйозний випадок стався в ніч з 6 на 7 грудня.

Водій вирішив не розлучатися зі своїм "пасажиром" і подарувати йому нову домівку, тож забрав хвостатого собі.

Правоохоронці попереджають: ця історія могла і не мати щасливого фіналу. Тому радять водіям завжди стукати по капоту перед тим, як завести двигун.

"Найулюбленіші місця котів: під авто, під капотом, під арками коліс, у вихлопній трубі. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше", – додають поліцейські.

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