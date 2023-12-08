У 2024 році може початися масове знебарвлення та загибель коралів – дослідження

Протягом двох наступних років через рекордні температури в океані й на суші існує високий ризик масового знебарвлення й загибелі коралів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Вперше знебарвлення коралів зафіксували ще у 1980-х роках. Група американських та австралійських вчених дійшла висновку, що через екстремально високу температуру незабаром це явище може набрати обертів.

Реклама:

За словами науковців, протягом 2024-2025 років в Індо-Тихоокеанському регіоні, ймовірно, стануться масове знебарвлення та загибель коралів.

Знебарвлений корал. Фото: wildam/Depositphotos

Втрата кольору відбувається, коли корали піддаються стресу. Зокрема, згубний вплив на них має спека. Через це корали втрачають свої коричневі мікробні водорості й стають білими. Якщо рівень стресу знизиться, за декілька місяців колір може повернутися.

Однак нещодавно рифи у Карибському басейні пережили історично високі температури, які почалися на один-два місяці раніше і тривали довше, ніж зазвичай. Крім того, 2023 рік побив рекорд найтеплішої середньої глобальної температури поверхні води з лютого по липень.

"Ми знаходимося буквально на незвіданій території, про яку знаємо дуже мало і не розуміємо, як на неї реагувати. Я думаю, що ми перебуваємо в небезпечній ситуації.

Якщо це буде "пекельне літо", багато хто побоюється, що воно може стати переломним моментом. Це означає, що ми не зможемо повернутися назад. Ми не знаємо наслідків такого стрибка температури", – наголосив кліматолог Уве Хойг-Гульдберг.

Масове знебарвлення і загибель коралів в Індо-Тихоокеанському регіоні може призвести до довгострокової шкоди екосистемам і мільйонам людей в тропічних регіонах. За словами дослідників, зникнути можуть до 25% океанічного біорізноманіття.

Реклама:

Нагадаємо, 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.