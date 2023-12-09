"Місяць більше не є незайманим". Вчені хочуть оголосити нову епоху для супутника

Вчені закликають оголосити нову епоху на Місяці – місячний антропоцен. Часом її початку пропонують вважати 1959 рік, коли там приземлився радянський космічний корабель "Луна-2".

"Місяць більше не є незайманим. Ми, люди, возимося там уже понад пів століття, і наші відбитки – зламане обладнання, розбиті космічні кораблі, твори мистецтва і навіть фекалії вкраплені у його сіру та вкриту кратерами поверхню", – пише Sciencealert.

Видання зазначає, що вже на першій фотографії, яку Ніл Армстронг зробив на Місяці, був мішок зі сміттям.

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"Коли ми придумали, як потрапити в космос, то одразу ж вирішили забрати зі собою сміття. Космос навколо Землі всіяний нашими відходами. І коли ми відправляємо космічний корабель на Місяць, то залишаємо певний слід нашої присутності, гігантське "ми були тут", – стверджує видання.

Фото: NASA

Воно наводить дослідження Геологічної служби Університету Канзасу, опубліковане в Nature Geoscience, в якому йдеться, що люди стали домінуючою силою, яка діє на географію Місяця. І через те, що все більше місій вирушають на природний супутник Землі, з роками ситуація тільки погіршуватиметься. Тому вчені закликають оголосити нову епоху на Місяці – місячний антропоцен.

"Ідея майже така ж, як обговорення антропоцену на Землі – дослідження того, наскільки сильно люди вплинули на нашу планету. Місячний антропоцен уже почався, тож ми хочемо запобігти величезній шкоді. Затримка його розпізнавання, поки не стало занадто пізно", – каже планетарний геоархеолог Джастін Холкомб з Геологічної служби Університету Канзасу.

Нагадаємо, Японія планує вперше посадити на Місяць свій космічний апарат – JAXA назвали дату.

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