Власник квитка на перший туристичний політ на Місяць повідомив про затримку місії

Перша туристична подорож на Місяць, запланована на 2023 рік, затримується на невизначений термін.

Про це у Twitter повідомив японський мільярдер Юсаку Маедзава, який мав стати одним із космічних туристів, пише The Messenger.

Перша запланована туристична подорож на Місяць – це спільний проєкт японського мільярдера Юсаку Маедзава і компанії SpaceX Ілона Маска під назвою dearMoon.

Реклама:

Запуск dearMoon повинен був відбутися в космос у 2023 році, але Маедзава сказав, що місія "займе трохи більше часу".

"Ми не впевнені, коли відбудеться політ, але ми дамо вам оновлення, як тільки дізнаємося більше", – додав він.

Фото: S SpaceX Flickr pace Exploration Technologies Corp\

Відтермінування польоту пов'язане з численними затримками другого тестового запуску Starship, експериментальної ракети SpaceX, на якій туристи мали летіти на Місяць.

Хоч космічне агентство NASA виділило SpaceX мільярди доларів на розробку Starship в рамках програми Artemis, перший запуск закінчився невдачею.

Нагадаємо, 20 квітня ракета вибухнула після кількох хвилин польоту, а уламки впали й серйозно пошкодили стартовий майданчик. Також вони впали на будинки та пляжі, зокрема, на місця проживання тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Реклама:

У вересні Федеральне управління цивільної авіації США завершило розслідування цього інциденту та постановило, що SpaceX має внести 63 виправлення в конструкцію корабля, перш ніж почати друге випробування.