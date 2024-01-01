Погода як 1 квітня: у столиці зафіксували температурний рекорд

У Києві 30 грудня зафіксували температурні рекорди – мінімальної, максимальної та середньодобової температур.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня. Вона не опустилася нижче 4,9°С.

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Попередній рекорд був менший майже вдвічі – 3°С фіксували у 2003 та 2020 роках.

Максимальна температура повітря досягла 10,5°С. Це на 3,0°С вище попереднього рекордного показника 2020 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6°С, а кліматичну норму – на 8,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", – додали у геофізичній обсерваторії.

Нагадаємо, що 26 грудня у Києві також зафіксували температурний рекорд. Тоді погода відповідала початку березня.