Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження

Стародавній вид гігантських людиноподібних мавп, який мешкав у Китаї до пізнього плейстоцену, міг вимерти через кліматичні зміни.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, загибель виду Gigantopithecus blacki називають загадковою. Це була одна з небагатьох азійських людиноподібних мавп, які вимерли за останні 2,6 мільйона років. Інші, зокрема орангутанг, дожили до сьогодні, пише Associated Press.

Гігантські мавпи, які, ймовірно, нагадували сучасних орангутангів, жили близько 2 мільйонів років тому на лісистих рівнинах китайського регіону Гуансі. Вони їли фрукти та квіти в тропічних лісах, поки навколишнє середовище не почало змінюватися, зазначають вчені.

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Зріст Gigantopithecus blacki сягав трьох метрів, а вага – 295 кілограмів.

Зображення: Pinterest

"Це просто величезна тварина. Коли харчів почало не вистачати, вона не могла лазити по деревах у пошуках нових видів їжі", – каже Рено Джоанн-Бойау, дослідник з Університету Південного Хреста Австралії та співавтор дослідження.

Тому гігантські людиноподібні мавпи почали їсти більше деревної кори, очерету та іншої непоживної їжі.

Дослідники зазначають, що гігантські людиноподібні мавпи, ймовірно, вимерли приблизно 215–295 тисяч років тому.

Більшість інформації про вимерлих людиноподібних мавп вчені отримали завдяки вивченню викопних зубів і великих кісток нижньої щелепи, знайдених у південному Китаї. Цілих скелетів вони не виявили.





