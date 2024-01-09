У контактному зоопарку Києва мавпи живуть у скляному боксі без доступу до води: зоозахисники звернулися до поліції

У Києві зоозахисники з організації UAnimals звернулися до поліції через неналежні умови утримання мавп в контактному зоопарку "Звірополіс".
Тварини живуть у скляному боксі серед декорацій й не мають доступу до води, повідомляють в організації.
Там зазначають, що мавп оточують лише штучні канати та суха деревина.
Коли відвідувачі звіринцю проводять відео чи фотозйомку, мавпам ніде сховатися від спалахів, кажуть зоозахисники.
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|Фото: UAnimals
"Про те, що тварин тримають у жахливих умовах, ми дізналися від відвідувачів.
UAnimals подала заяву до поліції з вимогами перевірити умови утримання екзотичних тварин у "Звірополісі", законність їх придбання та утримання", – повідомляють в організації.
Зоозахисники нагадують, що диким тваринам не місце у контактних зоопарках, де вони страждають від неналежних умов утримання та неволі.
Раніше ми повідомляли, що у зоопарку на Київщині левенят використовують як "реквізит" для фото.
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