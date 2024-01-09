У контактному зоопарку Києва мавпи живуть у скляному боксі без доступу до води: зоозахисники звернулися до поліції

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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9 січня 2024

У Києві зоозахисники з організації UAnimals звернулися до поліції через неналежні умови утримання мавп в контактному зоопарку "Звірополіс". 

Тварини живуть у скляному боксі серед декорацій й не мають доступу до води, повідомляють в організації.

Там зазначають, що мавп оточують лише штучні канати та суха деревина. 

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Коли відвідувачі звіринцю проводять відео чи фотозйомку, мавпам ніде сховатися від спалахів, кажуть зоозахисники. 

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Фото: UAnimals

"Про те, що тварин тримають у жахливих умовах, ми дізналися від відвідувачів. 

UAnimals подала заяву до поліції з вимогами перевірити умови утримання екзотичних тварин у "Звірополісі", законність їх придбання та утримання", – повідомляють в організації. 

Зоозахисники нагадують, що диким тваринам не місце у контактних зоопарках, де вони страждають від неналежних умов утримання та неволі.

Раніше ми повідомляли, що у зоопарку на Київщині левенят використовують як "реквізит" для фото.

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