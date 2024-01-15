"Демографія невтішна": у МОН планують зменшити кількість вишів в Україні

Протягом останніх років в Україні скорочується кількість випускників шкіл, тому має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю The Ukrainians.

За його словами, торік в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як ще у 2008 році ця кількість сягала 640 тисяч.

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У 2008 році функціонувало близько 350 навчальних закладів, у яких у середньому навчалися по 6,7 тисячі студентів.

Фото: Hill Street Studios/Getty Images

Водночас у 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300. У середньому в кожному з них здобувають освіту близько 3,4 тисячі студентів, додав Михайло Винницький.

"Проблема відтоку українських студентів за кордон набагато менша, ніж ми думаємо. Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому.

До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників, і це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій", – каже заступник очільника МОН.

Також він додав, що нині в Україні крім 100 приватних закладів вищої освіти та 40 комунальних, діє ще майже 170 державних університетів.

У міністерстві розробили законопроєкт про реформу вищої освіти, в результаті якої кількість вишів має зменшитися до близько 100.

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"Має відбутися певне зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. До того ж законопроєкт передбачає не тільки зменшення кількості університетів, а й поліпшення їхньої якості", - додав Михайло Винницький.

Раніше ми повідомляли, що у МОН очікують, що реформа вищої освіти запрацює з навчального року у 2024 році.