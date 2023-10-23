Скасування заочки та зміна спеціальності під час навчання: уряд пропонує зміни у вищій освіті

20 жовтня Кабінет Міністрів запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт про реформу вищої освіти в Україні.



Згідно з документом у здобувачів освіти буде "більше свободи дій", повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами міністрів, законопроєкт "оптимізує вишу освіту в Україну й наблизить її до європейських стандартів".

Документ пропонує дозволити здобувачам вищої освіти:

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Регулювати термін навчання

Усі фото: Михайло Федоров/Telegram

Згідно з законопроєктом, студенти, які вчаться за контрактом зможуть регулювати термін навчання.

Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох або ж здобути ступінь за 6 років.

"Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам", – зазначив Федоров.

Згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), кількість кредитів навчання збільшиться з 60 до 30-80 на рік.

Обирати спеціальність під час навчання Реклама:

Законопроєктом пропонують впровадити міждисциплінарні освітні програми для бакалаврів.

Від так, після першого чи другого курсу навчання студент зможе обрати або змінити спеціальність у галузі, на яку вони вступали.

Навчатися дистанційно

Згідно з законопроєктом, з 2024 року не можна буде здобувати вишу освіту на заочній формі навчання.

Замість неї пропонується впровадження дистанційної форми.

"Заочна форма навчання – радянський рудимент освіти", – зазначив Михайло Федоров.

Менше часу на самоопрацювання

*для одного кредиту ЄКТС

За словами Михайла Федорова, відтепер буде визначена кількість годин на лекційних або практичних заняттях.

Наразі кількість годин навчання в аудиторіях не визначена.

Обирати курси для спеціальностей

Для регульованих спеціальностей (право, медицина, військова служба та атомна енергетика) зменшать кількість вибіркових курсів, які може пройти студент.

Водночас для нерегульованих спеціальностей (філологія, фінанси, кібернетика тощо) їх збільшать.

Нагадаємо, Держслужба якості освіти назвала 28 вишів із високим ступенем ризику.