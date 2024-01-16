Нацпарк "Тузлівські лимани" вперше став прихистком для зимівлі червонокнижних малих бакланів

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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16 січня 2024

Цієї зими Національний природний парк "Тузлівські лимани" став прихистком для малих бакланів – рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України. Всього їх нарахували 22.

Як повідомили у нацпарку, малі баклани оселилися на лиманах Малий Сасик та Джантшейському. Раніше вони бували тут на прольоті та інколи влітку. 

Зараз ці птахи живляться переважно дрібною рибою з непокритих льодом ділянок лиманів.

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Малі баклани – найменші серед бакланів України. Довжина їхнього тіла становить усього 45-55 сантиметрів.

Малі баклани на зимівлі у "Тузлівських лиманах". Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook
Малий баклан на зимівлі у "Тузлівських лиманах". Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook

В Україні ці птахи гніздяться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші. Також невеликі поселення формують на інших ділянках півдня України. 

З 2021 року малі баклани занесені до Червоної книги України. Причини зменшення їхньої чисельності точно не встановлені. Однак найбільш імовірними є освоєння й осушення водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору неспокою та аномально суворі зими. 

Нагадаємо, у нацпарку "Тузлівські лимани" науковці зафіксували два десятки білокрилих крячків, які через шторм не змогли відлетіти до Африки. 

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