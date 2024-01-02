Дитина поскаржилася родичам: у Миколаєві поліція розслідує побиття матір'ю 4-річної доньки

У Миколаєві 21-річна матір, ймовірно, побила свою 4-річну доньку. У дитини діагностовано гематому, вона перебуває у медзакладі.

Як повідомила Національна поліція Миколаївської області, вдень 1 січня до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її 4-річну родичку побила матір.

Вона розповіла, що дитина поскаржилася дорослим, у яких разом із матір’ю та братом зустрічала новий рік. Дівчинка сказала, що мама її вдарила.

Реклама:

Під час огляду в медичному закладі на тілі дитини виявили гематому, а також встановили інші захворювання. Нині дівчинка перебуває в лікарні.

Правоохоронці відкрили справу за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як розповіли "УП Життя" в поліції Миколаївської області, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Для цього призначено судово-медичну експертизу. Також проводять слідчі заходи із матір’ю дитини.

"Їй загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на термін до одного року", – зазначила речниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Антоніна Лашта.

Реклама: