У Туреччині виявили 2800-річне "фармацевтичне виробництво" із водопровідною системою. ФОТО

Під час розкопок у фракійському стародавньому місті Гераїон Тейхос у провінції Текірдаг (Туреччина) археологи виявили "фармацевтичне виробництво" з водопровідною системою.

Згідно з даними науковців, місто було заселене з III тисячоліття до нашої ери до XIII століття нашої ери. Воно пережило розквіт з V століття до нашої ери до I століття нашої ери, повідомляють Hurriyet Daily News та Аrkeonews.

У 2021 році команда дослідників зі Стамбульського університету Румелі розкопала 2800-річний храм у стародавньому місті Герайон Тейхос. Нині вони виявили водопровідну систему, яка веде до приміщення всередині храму, яке назвали "стародавнім фармацевтичним виробництвом".

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ФОТО: Hurriyet Daily News

"Герайон Тейхос – це фракійське місто, перше фракійське поселення в нашій країні, де все ще ведуться розкопки, і єдине місце розкопок, де знайдено фракійські знахідки", – заявила професорка Неше Атік.

Атік додала, що метою розкопок є виявлення фармацевтичних виробничих систем, розміри яких поки невідомі, і того, як туди транспортувалась вода.

Вона заявила, що у стародавні часи водопровідні системи в поселеннях на вершинах пагорбів зазвичай будувалися з великих цистерн. Але розкопки 2023 року в поселенні Герайон Тейхоз вказують на те, що вода транспортувалася не з цистерн, а з території за кілька кілометрів на схід від місця розкопок.

"Той факт, що медичні печі, система чистої води та басейни, необхідні для виготовлення ліків, були розташовані поблизу один від одного, має наукове значення", – підсумувала вона.

Фракійці були групою племен, відомих своєю багатою культурою та грізними воїнами, які жили в Південно-Східній Європі ще з 2000-1500 років до нашої ери.

Вони займали південно-східну частину Балканського півострова.

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Фракійці також відомі своїми чудовими виробами з металу, особливо із золота та срібла, та такими людьми, як легендарний гладіатор Спартак, який очолив повстання рабів проти Римської республіки.

Культура фракійців, переплетена з грецькою та римською, внесла значний внесок у гобелен класичної античності, але вона залишається оповитою таємницею через відсутність письмових пам’яток.