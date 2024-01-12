В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені

Археологи виявили скупчення загублених міст у тропічних лісах Амазонії, де приблизно 2,5 тисячі років тому проживало щонайменше 10 тисяч фермерів.

Результати досліджень команди археологів опубліковані в журналі Science. Низку земляних курганів і похованих доріг в Еквадорі дослідники вперше помітили більше двох десятиліть тому, пише The Guardian.

Нещодавнє картографування за допомогою технології лазерних датчиків показало, що ці місця були частиною мережі поселень і доріг, розташованих у лісистих передгір’ях Анд.

Реклама:

"Це була загублена долина міст і це неймовірно", – зазначив археолог Стівен Ростейн з Франції.

Зображення: Стівен Ростейн

Команда археологів зосередилася на двох великих поселеннях – Сангай і Кіламопе. Там виявили кургани, організовані навколо центральних площ, а також кераміку, прикрашену фарбою та вирізаними лініями, великі глеки, що містять залишки традиційного кукурудзяного пива чича.

Житлові та парадні споруди, зведені на земляних насипах, оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги мали ширину 10 метрів і простягалися на 10-20 кілометрів.

Дослідники виявили, що ці поселення населяв народ упано між приблизно 500 роком до н.е. і 300-600 роками нашої ери – періодом, який збігся з існуванням Римської імперії в Європі.

Важко оцінити чисельність населення, але на цьому місці, за оцінками науковців, проживало щонайменше 10 тисяч жителів. При цьому їхня чисельність могла сягати 15 – 30 тисяч осіб "на піку розвитку". Це можна порівняти з приблизним населенням Лондона римської доби, найбільшого міста Британії, сказав археолог Антуан Дорісон, співавтор дослідження з французького інституту.

Археолог з Університету Ексетера (Британія) Хосе Іріарте зазначив, що для будівництва доріг і тисяч земляних курганів потрібна була складна система організованої праці.

Реклама:

"Інки та майя будували з каменю, але люди в Амазонії зазвичай не мали його для будівництва – вони будували з глини. Амазонку часто вважають "незайманою пустелею", де проживали лише невеликі групи людей. Але нещодавні відкриття показали нам, наскільки складнішим насправді є минуле", – додав Іріарте.