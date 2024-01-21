Лише невеликий відсоток постраждалих від насилля українців звертається по допомогу – уповноважена

В Україні реєструють низький відсоток звернень по допомогу від постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

За її словами, проблема насильства в українському суспільстві завжди була латентною: до соціальних працівників, громадських організацій або правоохоронних органів завжди звертався лише невеликий відсоток постраждалих.

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"Декілька років тому ми проводили дослідження, і за нашим оцінюванням, за допомогою тоді зверталися близько 10%. Наразі завдяки активній роботі, компетентності фахівців і інформаційній діяльності, без сумніву, цей відсоток набагато вищий", – каже Катерина Левченко.

Вона наголошує, що і сьогодні про насилля в нашому соціумі дуже часто не хочуть говорити.

"Або починають говорити лише тоді, коли воно набуває ознак злочину", – додає урядова уповноважена додає.

Куди звертатися постраждалим від насилля?

В Україні діє кілька телефонних гарячих ліній, подзвонивши на які можна отримати правову та психологічну консультацію, а також інформацію про установи, які надають допомогу за місцем проживання.

Цілодобова загальнонаціональна урядова гаряча лінія – 15-47.

Гаряча лінія громадської організації "Ла Страда":

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116-123 (для дзвінків з мобільного);

0 800 500 335 (зі стаціонарного телефона).

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, скільки звернень щодо домашнього насилля отримали у 2023 році.

Міністерство соціально політики опублікувало дашборд "гарячих ліній" центрів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.