Лише невеликий відсоток постраждалих від насилля українців звертається по допомогу – уповноважена

В Україні реєструють низький відсоток звернень по допомогу від постраждалих від гендерно зумовленого насильства.
Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.
За її словами, проблема насильства в українському суспільстві завжди була латентною: до соціальних працівників, громадських організацій або правоохоронних органів завжди звертався лише невеликий відсоток постраждалих.
"Декілька років тому ми проводили дослідження, і за нашим оцінюванням, за допомогою тоді зверталися близько 10%. Наразі завдяки активній роботі, компетентності фахівців і інформаційній діяльності, без сумніву, цей відсоток набагато вищий", – каже Катерина Левченко.
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Вона наголошує, що і сьогодні про насилля в нашому соціумі дуже часто не хочуть говорити.
"Або починають говорити лише тоді, коли воно набуває ознак злочину", – додає урядова уповноважена додає.
Куди звертатися постраждалим від насилля?
В Україні діє кілька телефонних гарячих ліній, подзвонивши на які можна отримати правову та психологічну консультацію, а також інформацію про установи, які надають допомогу за місцем проживання.
Цілодобова загальнонаціональна урядова гаряча лінія – 15-47.
Гаряча лінія громадської організації "Ла Страда":
- 116-123 (для дзвінків з мобільного);
- 0 800 500 335 (зі стаціонарного телефона).
Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, скільки звернень щодо домашнього насилля отримали у 2023 році.
Міністерство соціально політики опублікувало дашборд "гарячих ліній" центрів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.
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