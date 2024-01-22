Науковці створили робота, який допоможе вивчати невідомі види у Світовому океані. ВІДЕО

Вчені з університету Род-Айленда створили робота, з допомогою якого під час експедиції у Тихому океані морські біологи змогли отримати для аналізу ДНК зразки глибоководної тварини сифонофора.

Робот є частиною більшої системи SuBastian, яка складається із двох камер високої роздільної здатності з можливістю 3D-візуалізації, а також системи безпечної консервації зразків, пише видання New Scientist з посиланням на статтю науковців у Science Advances.

Науковці наголошують, що розробка вкрай важлива – вона допоможе прискорити ідентифікацію невідомих видів, адже зараз невивченими є близько 66% жителів Світового океану.

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Бреннан Філліпс з Університету Род-Айленда та його колеги створили пристрій з надією, що їхня розробка допоможе краще вивчити істот, ніж це можна зробити, використовуючи вже наявні методи.

"Ми вивчали генетичну експресію морських огірків, бо хотіли побачити, що вони роблять під час стресу, коли на них впливає зміна клімату чи щось подібне. Але вже саме підіймання їх на поверхню спричиняє стрес.

Отримання тканини з них більш природним способом потенційно дозволить більш чітко поглянути на те, що відбувається, коли вони занурюються в інші обставини, адже ми знатимемо, яка їхня природна базова лінія", – каже науковиця з Університету Саутгемптона Єва Стюарт.

Фото: Brennan Phillips

Пристрій вже випробували під час двох експедицій. З його допомогою щодня збирали до 14 зразків тканин на глибині близько 1200 метрів.

Наразі вчені отримали детальні знімки 61 тварини, яка живе на глибині 200-1200 метрів під водою. 32 із них змогли піймати та отримати їхній біологічний матеріал для дослідження.