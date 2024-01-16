Можуть зрівнятися з пеніциліном: у сутінковій зоні океану вчені знайшли гриби, які виживають в екстремальних умовах

У сутінковій зоні океану вчені знайшли велику кількість грибів, які потенційно придатні для використання у лікарських препаратах.

Вони можуть зрівнятися за силою дії з пеніциліном, повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Frontiers in Science.

Науковці із Саудівської Аравії та Іспанії провели найбільший аналіз ДНК океанічних "мешканців". Вони дослідили й каталогізували 317 мільйонів генних груп морських організмів.

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Особливо вчених цікавила сутінкова зона, розташована на глибині від 200 до 1000 метрів. Вона характеризується високим тиском, нестачею світла і низькими температурами, що створює екстремальне середовище, "де гриби можуть демонструвати унікальні адаптації".

Океанська сутінкова зона. Фото: Alexis Rosenfeld/UNESCO

"Пеніцилін – це антибіотик, який походить від грибка під назвою Penicillium. Ми можемо знайти щось подібне в цих океанських грибках.

Це потенційно може призвести до відкриття нових видів з унікальними біохімічними властивостями", – зазначив океанограф Фабіо Фаворетто.

Ще одним важливим відкриттям стала роль вірусів у збільшенні генного різноманіття.

"Віруси вбудовуються і переносять гени з одного організму в інший. Це означає, що віруси створюють геномне біорізноманіття, що прискорює їхню еволюцію", – розповів співавтор дослідження Карлос Дуарте.

Одним із результатів такого прискорення стали гени, які дозволили організмам розщеплювати пластик.

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"Вони можуть розкладати синтетичні полімери, отримані з вуглеводнів, які зовсім недавно стали забруднювачами океану, що свідчить про те, що еволюція відбулася за кілька десятиліть", – пояснив Дуарте.

Нагадаємо, вчені знайшли ланцюг підводних вулканів у Південному океані, який може впливати на танення Антарктиди.