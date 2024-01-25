Триватиме, доки буде потреба: забір ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти продовжили

Забір ДНК-зразків у родичів зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, подовжили. Він триватиме, доки буде така потреба.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі "Єдиних новин".

Раніше зазначалося, що реєстрація триватиме до 15 січня.

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"Чому ми зазначали 15 січня? Ми встановили таку дату, щоб зробити зріз і зрозуміти, яка потреба існує і в яких державах", – пояснив Тимченко.

Забір ДНК за кордоном у родичів зниклих безвісти продовжили. Фото: utah778/Getty Images

Станом на 15 січня на відбір ДНК-зразків зареєструвалися 84 людини – з них 37 – у Польщі, а 20 – у Німеччині. Також звертались у Чехії, Словаччині, Італії, Іспанії та Туреччині.

Коли зразки ДНК зберуть, інформацію про них помістять у Центральний облік генетичних ознак людини. Згодом їх порівняють із наявними у ньому ДНК-профілями.

Для реєстрації на здачу ДНК-зразків необхідно заповнити заявку і надіслати її на електронну адресу hotline@dmsu.gov.ua.

У заявці необхідно вказати:

свої контактні дані (ПІБ, номер телефону);

адресу підрозділу, до якого плануєте звернутися для забору ДНК, й орієнтовну дату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за якими адресами родичі зниклих безвісти можуть здати свої ДНК-зразки за кордоном.

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