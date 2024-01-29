У 2023 році в Україні зафіксували майже 100 випадків булінгу у школах – Опендатабот

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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29 січня 2024

Протягом останніх п’яти років в Україні відкрили понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася майже у половину.

Найчастіше таким порушникам призначають штрафи, повідомили в Опендатабот. 

Булінг – це будь-яке насильство, яке шкодить психічному або фізичному здоров’ю людини. За даними ЮНІСЕФ, в Україні 67% підлітків у віці від 11 до 17 років стикалися з цією проблемою.

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З 2019 року в українських школах зафіксували 614 справ про булінг. До повномасштабної війни їхні щорічна кількість була сталою – близько 146 на рік. Однак у 2022 році відкрили менше – 79 справ про булінг, у 2023-му – 96. 

За 5 років в Україні зафіксували понад 600 справ щодо булінгу у школах. Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Найчастіше минулого року за цькування притягували до відповідальності підлітків віком від 14 до 16 років – 51 рішення. Також були справи щодо булінгу, вчиненого групою людей або повторно підлітками такого ж віку. 

Нести відповідальність за те, що не повідомили про випадки цькування, можуть й керівники навчальних закладів. У 2023 році такий випадок був один. 

Переважно, до порушників застосовують штрафи. За п’ять років у реєстрі є лише два судових рішення, за яким призначили виправні роботи. Обидва випадки трапились у 2019 році на Житомирщині та Херсонщині. Виправні роботи тоді призначили на 20 годин.

Відповідальність за булінг у навчальних закладах в Україні з’явилася у 2018 році. Закон передбачає два види покарання: штраф від 850 до 3400 гривень та громадські роботи від 20 до 60 годин.

Винуватці несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки.

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Якщо керівники навчальних закладів замовчують випадки булінгу, їх можуть оштрафувати або відправити на виправні роботи й відраховувати до 20% від заробітку.

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю.

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