На Львівщині суд оштрафував маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю

На Львівщині оштрафували маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю.

Хлопець неодноразово займався булінгом стосовно дівчинки, йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Систематично, неодноразово вчиняв цькування своєї однокласниці, а саме через перенесену онкохворобу, ображав, обзивав та принижував, що спричинило шкоду її психологічному здоров`ю", – йдеться у матеріалах справи. Також зазначається, що постраждати могло і фізичне здоров’я дитини.

Батьки онкохворої дівчинки звернулись через булінг до правоохоронних органів, які в результаті склали протокол на матір школяра. Оскільки хлопець є неповнолітнім. Жінка в судді визнала провину. При цьому попросила суворо не карати.

Суддя визнав жінку винною у тому, що її неповнолітній син займався булінгом (ст.173-4 ч.3 КУпАП). Її оштрафували на 850 гривень. Також жінка має сплатити 536 гривень судового збору.

Наразі постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у школі на Львівщині сталася "шарпанина", під час якої вчителька відбирала футбольний м’яч в одного з учнів. Після з’ясування обставин педагогиню оштрафували за булінг