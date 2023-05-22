На Львівщині суд оштрафував маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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22 травня 2023

На Львівщині оштрафували маму школяра, який цькував онкохвору однокласницю.

Хлопець неодноразово займався булінгом стосовно дівчинки, йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Систематично, неодноразово вчиняв цькування своєї однокласниці, а саме через перенесену онкохворобу, ображав, обзивав та принижував, що спричинило шкоду її психологічному здоров`ю", – йдеться у матеріалах справи. Також зазначається, що постраждати могло і фізичне здоров’я дитини.

Батьки онкохворої дівчинки звернулись через булінг до правоохоронних органів, які в результаті склали протокол на матір школяра. Оскільки хлопець є неповнолітнім. Жінка в судді визнала провину. При цьому попросила суворо не карати.

 Фото: likRadko/Depositphotos

Суддя визнав жінку винною у тому, що її неповнолітній син займався булінгом (ст.173-4 ч.3 КУпАП). Її оштрафували на 850 гривень. Також жінка має сплатити 536 гривень судового збору. 

Наразі постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у школі на Львівщині сталася "шарпанина", під час якої вчителька відбирала футбольний м’яч в одного з учнів. Після з’ясування обставин педагогиню оштрафували за булінг

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