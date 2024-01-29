У Мексиці арештували пасажира літака, який відкрив аварійні двері й вийшов на крило

У Мексиці заарештували чоловіка, який відкрив аварійні двері літака й вийшов на його крило. Пасажири вважають, що він їх врятував.
Інцидент стався минулого четверга приблизно через три години після запланованого вильоту рейсу з Мехіко до Гватемали, повідомляють BBC і Los Angeles Times.
Літак на кілька годин застряг на злітно-посадковій смузі без кондиціонування і води. Затримка сталася через проблеми з технічним обслуговуванням.
Один із пасажирів вирішив відкрити аварійні двері й вийшов на крило. Через це літак довелося замінити.
|У Мексиці арештували пасажира літака, який відкрив аварійні двері під час тривалого очікування польоту. Фото: Europa Press News/Getty Images
Хоча ніхто від цього не постраждав, чоловіка передали поліції.
Інші пасажири розцінили його вчинок як порятунок. Щонайменше 77 з них написали спільну заяву, в якій висловили свою підтримку цьому чоловікові.
"Всі пасажири рейсу CDMX – Гватемала AM 0672 заявляють, що пасажир на борту, який відкрив аварійний ілюмінатор, діяв для захисту всіх, за підтримки всіх, оскільки затримка і нестача повітря створювали небезпечні умови для здоров'я пасажирів. Він врятував нам життя", – зазначили пасажири в записці, написаній від руки.
Чи пред’явила поліція чоловіку звинувачення поки невідомо.
Нагадаємо, у Парижі в шасі літака, який прилетів з Алжира, виявили ледь живого чоловіка.
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