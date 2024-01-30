Розвиток ембріона пов'язаний із ретровірусом, якому понад 500 млн років – вчені

Вирішальна рання стадія ембріонального розвитку пов’язана з вірусом, який змішався з ДНК складних організмів понад 500 мільйонів років тому.
Про це йдеться у дослідженні вчених з Іспанського національного центру дослідження раку (CNIO), опублікованому в журналі Science Advances, пише Science Alert.
Науковці виявили у людській ДНК генетичний матеріал ендогенних ретровірусів, які "атакували" найдавніші організми на Землі. Його частка становить 8-10% від загальної інформації.
Зв'язок між вірусами та ростом ембріона встановили науковці, які створювали штучні ембріони та розробляли регенеративні ліки.
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"До недавнього часу ці вірусні залишки вважалися сміттєвою ДНК, генетичним матеріалом, який був непридатним для використання або навіть шкідливим. Інтуїтивно вважалося, що наявність вірусів у геномі свідчить про щось недобре", – каже біолог Серхіо де ла Роса з CNIO.
Завдяки детальному вивченню мишачих моделей команда змогла ідентифікувати ретровірусний білок під назвою MERVL-gag. Він допомагає керувати темпом розвитку ембріона лише через кілька годин після запліднення.
Ключовий розвиток, про який ідеться, полягає в тому, що перші кілька тотипотентних клітин (здатних стати будь-якою з клітин, що утворюють весь організм) породжують плюрипотентні клітини (здатні стати клітинами, які утворюють будь-яку тканину тіла, але не тканину плаценти).
Вчені дослідили, що на MERVL-gag впливає ген під назвою URI, який вважається важливим у дозволі молекулам стати плюрипотентними.
"Ми починаємо усвідомлювати, що ретровіруси, які еволюціонували разом із нами протягом мільйонів років, виконують важливі функції, зокрема регулювання інших генів", – додає де ла Роса.
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