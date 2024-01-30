Розвиток ембріона пов'язаний із ретровірусом, якому понад 500 млн років – вчені

Вирішальна рання стадія ембріонального розвитку пов’язана з вірусом, який змішався з ДНК складних організмів понад 500 мільйонів років тому.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Іспанського національного центру дослідження раку (CNIO), опублікованому в журналі Science Advances, пише Science Alert.

Науковці виявили у людській ДНК генетичний матеріал ендогенних ретровірусів, які "атакували" найдавніші організми на Землі. Його частка становить 8-10% від загальної інформації.

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Зв'язок між вірусами та ростом ембріона встановили науковці, які створювали штучні ембріони та розробляли регенеративні ліки.

"До недавнього часу ці вірусні залишки вважалися сміттєвою ДНК, генетичним матеріалом, який був непридатним для використання або навіть шкідливим. Інтуїтивно вважалося, що наявність вірусів у геномі свідчить про щось недобре", – каже біолог Серхіо де ла Роса з CNIO.

Завдяки детальному вивченню мишачих моделей команда змогла ідентифікувати ретровірусний білок під назвою MERVL-gag. Він допомагає керувати темпом розвитку ембріона лише через кілька годин після запліднення.

Ключовий розвиток, про який ідеться, полягає в тому, що перші кілька тотипотентних клітин (здатних стати будь-якою з клітин, що утворюють весь організм) породжують плюрипотентні клітини (здатні стати клітинами, які утворюють будь-яку тканину тіла, але не тканину плаценти).

Вчені дослідили, що на MERVL-gag впливає ген під назвою URI, який вважається важливим у дозволі молекулам стати плюрипотентними.

"Ми починаємо усвідомлювати, що ретровіруси, які еволюціонували разом із нами протягом мільйонів років, виконують важливі функції, зокрема регулювання інших генів", – додає де ла Роса.

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