На Сонці стався потужний спалах: Землю накриє магнітна буря

29 січня на Сонці стався потужний спалах із корональним викидом маси. Унаслідок цього незабаром Землю може накрити магнітна буря.
За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, спалах був категорії М 6.8. Вчені попереджають, що корональний викид маси, що супроводжував спалах, зараз мчить до Землі. Очікується, що він досягне планети вже в ранні години 31 січня.
Внаслідок цього Землю накриє слабка магнітна буря із полярними сяйвами у високих широтах. Її категорію оцінюють як G1.
Як виникають магнітні бурі?
|Фото: vitacop/Depositphotos
Магнітна буря – природне періодичне явище, спричинене збуренням магнітного поля Землі.
Вона виникає, коли гаряча плазма, якою вкрита поверхня Сонця, взаємодіє з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю. Тоді на Сонці відбувається термоядерна реакція – спалах.
Внаслідок спалахів на поверхні пекучої зірки утворюється безбарвна хмара сонячної плазми – корональна маса. Вона пересувається міжпланетним простором завдяки сонячному вітру.
Якщо корональна маса наштовхується на магнітосферу Землі, та починає вібрувати й утворюються магнітні бурі.
Магнітні бурі здебільшого відбуваються навесні й восени – це пов’язано з нахилом Землі до Сонця. Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря.
Наразі немає досліджень, які б підтверджували вплив магнітних бур на людину, зокрема виникнення в її організмі конкретних змін, спричинених збуренням магнітного поля Землі.
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