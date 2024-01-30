На Сонці стався потужний спалах: Землю накриє магнітна буря

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
13025
30 січня 2024

29 січня на Сонці стався потужний спалах із корональним викидом маси. Унаслідок цього незабаром Землю може накрити магнітна буря.

За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, спалах був категорії М 6.8. Вчені попереджають, що корональний викид маси, що супроводжував спалах, зараз мчить до Землі. Очікується, що він досягне планети вже в ранні години 31 січня. 

Внаслідок цього Землю накриє слабка магнітна буря із полярними сяйвами у високих широтах. Її категорію оцінюють як G1.

Реклама:

Як виникають магнітні бурі?

 Фото: vitacop/Depositphotos

Магнітна буря – природне періодичне явище, спричинене збуренням магнітного поля Землі. 

Вона виникає, коли гаряча плазма, якою вкрита поверхня Сонця, взаємодіє з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю. Тоді на Сонці відбувається термоядерна реакція – спалах.  

Внаслідок спалахів на поверхні пекучої зірки утворюється безбарвна хмара сонячної плазми – корональна маса. Вона пересувається міжпланетним простором завдяки сонячному вітру. 

Якщо корональна маса наштовхується на магнітосферу Землі, та починає вібрувати й утворюються магнітні бурі.  

Магнітні бурі здебільшого відбуваються навесні й восени – це пов’язано з нахилом Землі до Сонця. Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря.

Наразі немає досліджень, які б підтверджували вплив магнітних бур на людину, зокрема виникнення в її організмі конкретних змін, спричинених збуренням магнітного поля Землі. 

Реклама:

Читайте також: Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля


Реклама:


Реклама:
 1437
Здоров'я

Живуть в умовах двох воєн: як українські онкопацієнти долають подвійні виклики

Яна Осадча
 14851
КУЛЬТУРА

"Справжня любов", корейський "Чужий" та багато детективів: найцікавіші серіали лютого

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 6737
КУЛЬТУРА

Це читомо: життя провінційної богеми, ЛГБТ-роман про 1980-ті, книжка сценариста "Тіней забутих предків" та інші літературні новинки

Тетяна Петренко