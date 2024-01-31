Дитину збив автобус: у Львові лікарі боролися рік, щоб вберегти підлітка від ампутації ноги

У Львові лікарі упродовж року боролися за збереження ноги 13-річного хлопчика від ампутації після ДТП. Закордонні медики запевняли, що він не зможе ходити і єдиний вихід – ампутація стопи.

Утім, львівським спеціалістам вдалося наростити дитині нову шкіру й зміцнити її стовбуровими клітинами, повідомили в лікарні.

13-річний Микола рік тому потрапив у ДТП: на пішохідному переході автобус переїхав йому ногу.

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Медики зазначають, після важкої травми практично уся стопа хлопчика залишилася без шкіри. Процес нарощування тривав три місяці.

ФОТО: дитяча лікарня святого Миколая

Після цього хлопчик знову став на ноги та почав ходити. А ще за два місяці – бігати.

Але новоутворена шкіра була дуже чутливою. Щойно Микола починав активно рухатись, на стопі утворювались попрілості та нові рани. Тому ортопеди-травматологи вирішили вживити у травмовану частину ноги стовбурові клітини.

Таке лікування, за словами медиків, мало покращити загальний стан шкіри, зробити її більш пружною, а ще зміцнити її барʼєрну функцію. Адже вкрай важливо, щоби кістка, яка росте зі стопою, не тиснула на новостворену шкіру. Спільно з італійським колегою – хірургом Роберто Брамбілло – лікарі вживили пацієнту клітини з його власної жирової тканини.

"Ми забирали з живота дитини жирову тканину. Через спеціальний фільтр з неї отримували мезенхімальні стовбурові клітини та вводили їх в ті ділянки мʼяких тканин, де ми хотіли отримати покращення локальної ситуації", – каже завідувачка відділення ортопедії і травматології Галина Гачкевич.

Операція тривала годину.

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Уже наступного дня Микола повернувся додому.

Медики запевняють: стан шкіри на його стопі суттєво поліпшиться за три місяці. Тоді він зможе вести максимально активне життя без постійних перев’язок та відвідування лікарів.





