Не вірила, що буде жити: 71-річна мешканка Львівщини поборола рак легень 4 стадії

У Львові медики підтвердили ефективність експериментального лікування, яке допомогло 71-річній Ганні побороти рак легень 4 стадії.

Діагноз жінці поставили у 2016 році, повідомляють у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі.

До медиків вона звернулася вісім років тому, коли відчула біль у грудній клітці.

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"Закололо під лопаткою – спершу не звертала на це уваги, але з кожним днем мені ставало гірше. Стан погіршувався навіть після того, коли мені прописали ліки. Вдруге я звернулася до лікаря, коли вже почали боліти груди" – розповідає жінка.

Лікарка з Ганною. Фото: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

Після обстеження жінку відправили до онкоцентру, де медики виявили онкологічне захворювання легень у четвертій стадії з метастазами в легені, плевру та кістки.

"Пацієнтка мала сильний больовий синдром, приймала наркотичні препарати для знеболення і ми запропонували їй участь у клінічному дослідженні. Вона погодилась", – розповіла лікарка-онкологиня хіміотерапевтичного відділення Львівського онкоцентру Іванна Дуда.

За її словами, в рамках лікування Ганна отримувала шість циклів хіміотерапії в поєднанні з новим препаратом імунотерапії, який, на той момент, ще не був зареєстрований, а лише проходив клінічні дослідження.

Імунотерапія допомагає власній імунній системі боротися з онкологічним захворюванням, каже лікарка.

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"Ракові клітини настільки маскуються, що наш організм не розпізнає їх, і тому не бореться з ними. Імунотерапія, так би мовити, знімає камуфляж з ракових клітин, організм бачить, що вони чужі, і починає боротися з раковими клітинами. Так імунна система не дає прогресувати хворобі", – розповідає Іванна Дуда.

За словами медиків, завдяки лікуванню в Ганни зникли болі, а хвороба перестала прогресувати.

Фармацевтична компанія, яка проводила дослідження, й надалі забезпечує жінці безкоштовну імунотерапію цими ліками. Для підтримки результату пані Ганні необхідно раз на три тижні отримувати імунотерапію.

"Я не вірила, що вийду з цього (онкологічного захворювання – ред.)", – каже Ганна.

Раніше ми повідомляли, що компанія Moderna розробила експериментальну вакцину, яка в поєднанні з імунотерапією Keytruda може знизити ризик смерті від раку шкіри або рецидиву.