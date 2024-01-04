Окупанти погрожували дитбудинком: Україна повернула з Херсонщини 12-річного хлопця, в якого померла мама

Із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули 12-річного Андрія разом із бабусею.

Ініціаторкою повернення стала старша сестра хлопця, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Улітку 2022 року померла мама Андрія, і з того часу він проживав зі своєю бабусею.

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"В окупації вони відчули на собі всі "переваги російського світу": залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади.

Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника", – зазначив омбудсмен.

З окупованої Херсонщини вдалося повернути 12-річного хлопця разом із бабусею. Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram-канал

1 січня 2024 року спільними зусиллями Офісу Омбудсмана та "Української мережі за права дитини" їх вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

"Тож перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя", – підсумував Лубінець.

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Нагадаємо, Україна повернула 12-річного сина військової, який понад півтора року жив в окупації.