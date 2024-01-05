У США пес з’їв 4 тисячі доларів. Частину грошей його власники змогли повернути

Клейтон і Керрі Лоу з Пітсбургу (США) зняли з ощадного рахунку 4 тисячі доларів та поклали готівку на стіл у кухні. Але гроші зникли – їх з’їв їхній семирічний пес Сесіл.

Як пише Washington Post, 8 грудня Клейтон зняв гроші, щоб оплатити роботу майстрів, які встановлювали паркан. Чоловік повернувся додому із запечатаним конвертом, в якому були купюри по 100 і 50 доларів, і поклав його на кухонну стійку.

За 30 хвилин Клейтон Лоу побачив крихітні шматочки розжованих купюр, розкидані по підлозі.

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"Він кричав: "Сесіл з’їв 4 тисячі доларів!" Я вбігла, думаючи, що неправильно його почула. Але коли я побачила безлад, сумнівів уже не було. Ми подивилися один на одного і сказали: "Що ми будемо робити?" – згадує Керрі Лоу.

Пес Сесіл. Скриншот з відео

Сесіл тим часом дрімав на дивані у вітальні. Подружжя каже, що 7-річний голдендудл був доволі слухняним, поки в них не з’явилася дитина.

"Він ніколи раніше не робив нічого поганого, тому ми були більше шоковані, ніж розлючені", – розповідає Клейтон.

Подружжя звернулось до ветеринара – запитали що робити з псом, однак лікар запевнив їх, що допоки собака їсть, п’є і ходить в туалет – з ним усе добре.

Відновлення купюр

Клейтон з Керрі вирішили врятувати хоч якісь гроші. Вони зібрали порвані купюри і склали з них близько 1,5 тисячі доларів.

Керрі подзвонила в банк і розповіла менеджеру про те, що сталося.

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"Я відчувала себе дитиною, яка каже: "Собака з’їв моє домашнє завдання". Я була здивована, коли вони сказали, що це не поодинокий випадок", – сказала вона.

Пес Сесіл з Керрі та Клейтоном

Менеджер пояснив, що банк прийме будь-які купюри, які після склеювання мають повні серійні номери, видимі на лицьовому і зворотному боках банкнот.

"Сесіл у цей час сидів на дивані, у ньому було ще близько 2,5 тисяч доларів і ми знали, що є лише один спосіб повернути ці гроші", – розповіла Керрі.

Того ж вечора Сесіл вирвав кілька порваних сотень. Однак подружжю довелось набратися терпіння, щоб дочекатися на решту купюр.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Carrie Law (@ooolalaw)

"Відмивання" грошей

Клейтон одягнув маску та рукавички, взяв поліетиленові пакети і протягом наступних двох днів супроводжував Сесіла, поки той справляв нужду на подвір’ї.

Потім пара просіяла собачий послід і вимила відірвані шматочки купюр мийним засобом.

"Я ніколи не думала, що розповідатиму, як відмивала гроші. Але все буває вперше", – жартує Керрі.

Як подружжя збирало купюри зі шматочків. Скриншот з відео

Але подружжя Лоу не тратило оптимізму та почуття гумору у цій ситуації. Таким чином їм вдалося повернути ще близько 1800 доларів США, тож загальна сума врятованих банкнот сягнула 3,5 тисячі доларів.

Керрі планує надіслати вимиті фрагменти купюр, з яких вони не змогли зібрати банкнот, до Міністерства фінансів. Жінка сподівається, що відомство поверне хоча б частину суми.

Якщо ж ні, подружжя готове заплатити цю ціну за сімейну історію, яку вони передадуть своєму синові.

"Ми зберегли одну з розірваних купюр, щоб створити витвір мистецтва на пам'ять про цю ситуацію. Але навряд чи ми колись таке забудемо", – додала Керрі.