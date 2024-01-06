На "Вернадському" очікують справжнього бебі-буму: 750 пінгвінят уже народилися. ФОТО

Полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський" у середині січня очікують справжнього бебі-буму на острові Галіндез. Наразі там вилупилися понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.

За підрахунками біолога 28-мої Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, це 16% від загальної кількості яєць, відкладених на острові Галіндез, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

"Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости", – розповідають у НАНЦ.

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Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є й такі, що добряче підросли і вже наздоганяють за розмірами батьків. Таких – "дорослих" – пташенят на острові шестеро. Вони вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада.

Вадим Ткаченко передбачає, що зовсім скоро ці пінгвінята перейдуть в "ясла".

Інші ж дитинчата ще кілька тижнів залишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Нагадаємо, біля "Вернадського" також народилися дитинчата домініканських мартинів та крячків полярних.

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