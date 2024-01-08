Освітні заклади Одещини переводять на дистанційне навчання через негоду – ОВА

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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8 січня 2024

Навчальні заклади Одеської області на два дні переводять на дистанційний формат. Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Задля "збереження здоров’я дітей та належної організації освітнього процесу" 9 та 10 січня заняття у всіх закладах освіти області будуть проводитися дистанційно. 

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"Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома", – закликав Кіпер.

Навчальні заклади Одещини протягом двох днів працюватимуть дистанційно. Фото: marcbruxelle/Depositphotos

Ці рекомендації дійсні на період негоди. Про відновлення очних занять ОВА повідомить додатково. 

Нагадаємо, в Україні ускладнилися погодні умови, через що працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди.

Через налипання мокрого снігу та ожеледь наразі в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів.

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