Помер маріупольський журналіст Юрій Некрасовський, якого врятували з окупації

7 січня на Київщині помер маріупольський журналіст, письменник та інженер Юрій Некрасовський, повідомив маріупольський сайт 0629.com.ua. У 2022 році його дивом вивезли з окупованого міста.

У 1962 році Юрій Некрасовський першим у Маріуполі заснував туристичний клуб. Він активно займався розвитком туризму – спочатку на машинобудівному заводі "Азовмаш", а згодом і на міському рівні.

Також Некрасовський був автором декількох книг. Останню з них, "Огненное столетие", написав до 100-річчя комбінату імені Ілліча у 1997 році.

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Юрій Некрасовський. Фото: 0629.com.ua

"Я став заручником у росіян і голодував майже два тижні. Цей кошмар (мерзотники з російської адміністрації це називали "харчуванням") – один раз на день о 16:00 у вигляді однієї склянки пійла з 4-5 макаронів, 2-3 шматочків картоплі, 100 грамів хліба (причому, далеко не завжди; думаю, могли розікрасти) і гарячої води (теж 100 грамів) навіть без солі. Можна було за 2-3 тижні померти з голоду, чого я сам уже хотів. З голоду я втратив 14,5 кг ваги, вже нічого не відчував", – розповідав Некрасовський.

У лікарні його випадково знайшла колишня туристка. Її друзі віднесли журналіста до його знайомих, а вже ті допомогли виїхати з окупації.

Юрія Некрасовського відвезли на Київщину. За 40 кілометрів від столиці йому виділили окремий модульний будинок, побудований спеціально для переселенців. Однак прожив Юрій Якович у ньому лише 2 дні.

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