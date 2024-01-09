10 років тому заснував гурт музикантів, що пережили Голокост: історія 98-річного барабанщика

Сол Драєр, який пережив Голокост, створив власний музичний гурт 10 років тому, коли йому було 88.

Дружина і рабин назвали таке рішення божевіллям, однак чоловіка це не спинило.

Наразі він з гуртом музикантів, які теж пережили Голокост, гастролює по світу, пише Washington Post.

Реклама:

Сол Драєр виріс у єврейській родині в Кракові. Його батько був музикантом і купив сину кларнет, коли йому було 8 років.

Фото: Justyna Kołaczek

Коли нацисти захопили Польщу, вони відправили 15-річного хлопця до концтабору Краків-Плашов.

За кілька місяців, коли Солу виповнились 16, його перевели у підтабір на фабриці NKF, що спеціалізувалась на ремонті автомобільних радіаторів.

Один із чоловіків у бараках Драйєра був кантором – тим, хто співає літургійну музику та проводить молитви в синагозі. Він разом із кількома іншими в’язнями щовечора співав разом в імпровізованому хорі – вони виконували традиційні єврейські пісні.

Одного вечора Драєр сказав цим хлопцям, що вони "щось втрачають". Він взяв дві металеві ложки для супу і почав створювати ритм, який допомагав виконавцям.

"Так я навчився грати на барабанах", – заявив 98-річний Сол Драєр.

Реклама:

Страх смерті нависав над хлопцем та іншими в'язнями табору, однак музика стала для Сола порятунком.

Згодом Драйєр вважатиме, що саме музика врятувала його від смерті.

Сол Драєр після концтабору. Фото з сімейного архіву

У 1945-му військові США звільнили його з концентраційного табору Маутхаузен в окупованій нацистами Австрії.

Сол намагався розшукати батьків, однак їх та ще 25 членів його родини вбили нацисти.

Драєр продовжував грати на барабанах у таборі для переміщених осіб Санта-Марія-ді-Баньї на півдні Італії. Там він відклав свої ложки і вперше заграв на правильній барабанній установці. Переважно виконував традиційну єврейську музику, але час від часу разом з іншими музиками грав деякі популярні польські та італійські пісні.

Повернення до музики

У 1949-му Сол Драйєр переїхав до Брукліну. Він став будівельником у Нью-Джерсі.

Чоловік одружився з жінкою, на ім'я Клара, що теж пережила Голокост. У них народилось 4 дітей, однак про музику Сол забув на майже 60 років.

У 2014-му він дізнався про смерть 110-річнох піаністки Аліси Герц-Зоммер, яка вважається найстаршою серед тих, хто пережив Голокост.

Як і Драєр, Герц-Зоммер грала музику, коли її ув’язнили в концентраційному таборі Терезієнштадт – він був перевалковим пунктом для євреїв, які прямували до таборів смерті та праці. Але Герц-Зоммер вважала музику інструментом спокути.

Так у 88-річному віці Сол захотів повернутись до музики. Він подзвонив своїй дружині та сказав, що хоче зробити щось на честь відомої піаністки. А тоді додав, що хоче зібрати гурт з тих, хто пережив Голокост.

"Вона сказала мені, що я божевільний", – згадує Сол реакцію дружини.

Сол Драйєр на сцені у 98 років

Потім він подав цю ідею своєму рабину, який відреагував так само, але музиканта це не зупинило.

Сол Дрейєр купив новеньку барабанну установку та зібрав гурт – акордеоніста, скрипаля, гітариста, саксофоніста та трубача. Учасники пережили Голокост, або були дітьми тих, хто вижив. Вони разом створили The Holocaust Survivor Band.

За 10 років музичної кар'єри гурт дав понад 100 концертів по всьому світу.

Музики грають єврейські народні пісні, відомі як клезмер.

Нещодавно Драєр грав для президента Байдена на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі. У супроводі Оркестру морської піхоти Сполучених Штатів Драєр виконав Hava Nagila – популярну єврейську святкову пісню.

Драйєр зазначив, що є єдиним постійним учасником гурту – деякі з його колишніх товаришів померли. Тож на виступи зазвичай приєднуються 6-8 музикантів – діти тих, хто пережив Голокост.

Попри те, що Солу Драйеру майже 100, він вважає, що його музична кар'єра тільки починається. Серед недавньої хвилі антисемітизму, спричиненої війною Ізраїлю та Гази, він почувається більш мотивованим виступати та ділитися своєю історією з ким завгодно ніж будь-коли раніше.

"У всіх нас одне серце. Ми всі маємо жити разом у мирі, і це те, що я намагаюся пропагувати", – сказав він.