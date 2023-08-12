70-річний лікар із Франції подолав 4 тис. км на велосипеді, щоб допомогти українцям

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 серпня 2023

Лікар Карім Лунісі подолав на велосипеді понад 4 тис. км з Франції до України, щоб зібрати кошти на закупівлю генераторів та аптечок для українців.

70-річний француз завітав до Львова і прямує до Києва, повідомили у Львівській міській раді.

У червні 2023 року Карім Лунісі вирушив із Франції до України через Швейцарію, Німеччину, Австрію, Чехію та Польщу.

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З початку повномасштабного вторгнення Карім намагався вступити до ЗСУ як доброволець, але через вік і недостатній рівень знання англійської мови його не взяли.

Благодійнику подарували монету Короля Данила

Чоловік вирішив допомагати благодійністю. Головна мета його велоподорожі – зібрати кошти на закупівлю генераторів та медичних аптечок для військових.

 Лікар Карім Лунісі подолав на велосипеді понад 4 тис. км з Франції до України

"Я приїхав сюди від імені всіх людей, які хочуть миру, і своїм візитом хочу нагадати всьому світу, що війна в Україні триває. Важливо власним прикладом надихати людей допомагати вашій країні", – зазначає Карім Лунісі.

Француз не вперше у Львові, вже був у місті весною 2022-го, коли тільки почалась повномасштабна війна.

 Француз не вперше у Львові, вже був у місті весною 2022-го

"Вірю, що наступного разу, коли знову приїду до вашого красивого міста, зможу привезти допомогу, на яку зараз збираю кошти", – каже він.

 "Я приїхав сюди від імені всіх людей, які хочуть миру" 

У Львові французького благодійника зустрів міський голова Андрій Садовий та подарував йому монету Короля Данила.

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Фото: Роман Балук

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