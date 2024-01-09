Південна Корея ухвалила закон про заборону торгівлі собачим м'ясом

Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про припинення багатовікової практики споживання та продажу собачого м’яса. Цього вимагали захисники тварин.

За законопроєкт віддала голоси переважна більшість депутатів – 208 осіб, пише Reuters.

Закон набуде чинності після трирічного пільгового періоду. Порушення закону каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі 30 мільйонів вон (приблизно 22,8 тисячі доларів США).

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"Законопроєкт передбачає припинення розведення та вбивства собак для споживання людиною. Ми досягли критичної точки, щоб захистити мільйони собак від цієї жорстокої індустрії", – сказав зоозахисник Humane Society International Korea Борамі Сео.

Попередні спроби заборонити собаче м’ясо зазнавали невдач через протести промисловості.

Фото: HotPhotoPie/Depositphotos

Чому законопроєкт вдалось прийняти?

Раніше у Південній Кореї вважали, що споживання собачого м'яса подовжує життя. Але нині його їдять переважно люди похилого віку.

Активісти кажуть, що більшість собак для забою на м'ясо вбивають електричним струмом або вішають. Хоча торговці запевняють, що є прогрес і цей процес став більш гуманним.

Натомість все більше корейців виступають проти такої практики, бо вважають собак домашніми тваринами.

Такої ж думки дотримується й нинішній президент Південної Кореї Юн Сук Йоля. Він разом з дружиною Кім Кеон Хі "усиновив" 6 собак і 8 котів. Перша леді також активно критикує споживання собачого м’яса.

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Нещодавно результату опитування Сеульського аналітичного центру показали, що понад 94% респондентів не їли собачого м’яса протягом останнього року, а близько 93% сказали, що не робитимуть цього впродовж наступного року.

Нагадаємо, про законопроєкт, який передбачав заборону вживання собачого м'яса, було відомо ще у листопаді 2023 року. На його ухвалення уряд витратив 2 місяці.