Мокра шкіра може врятувати під час удару блискавки – дослідження

Вчені встановили, що промокання під час грози може врятувати від удару блискавки.
Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Scientific Reports, свідчать, що попередньо намочені 3D-моделі людських голів зазнали менших пошкоджень від "ударів" блискавки, ніж сухі пише The Guardian.
"Якщо ви перебуваєте просто неба, а поблизу немає укриття, пам'ятайте, що мокра шкіра краще, ніж суха, бо водяна плівка виконує функцію захисного покриття", – стверджує Рене Махтс, автор дослідження з Технологічного університету Ільменау в Німеччині. Однак він зазначає: заховатись у приміщенні набагато безпечніше.
У попередніх дослідженнях науковці припускали, що волога шкіра може зменшити силу струму, який проходить через тіло людини в разі удару блискавки. Крім того, тварини з мокрою шкірою мають більші шанси вижити при ураженні блискавкою.
Однак досі залишалося незрозумілим, як саме промокання голови під час дощу може впливати на удар блискавки.
|Фото: BalazsKovacs/Depositphotos
Щоб знайти відповідь на це питання, команда вчених побудувала дві моделі людської голови з трьох шарів агароподібної речовини з різним рівнем хлориду натрію, сажі або графіту. Це допомогло відобразити провідні властивості мозку, черепа і волосистої частини голови.
Потім вони під'єднали електроди до різних шарів і до платформи, на якій розмістили моделі голів. Поки одна з них залишалася сухою, іншу обприскували розчином, подібним на дощову воду. Помістивши в камеру, їх піддали десяти симуляціям прямого удару блискавки.
При кожному ударі блискавки через "шкіру голови" обох моделей проходив струм – спалах. Однак після удару, ще до спалаху, у мокрій голові середній електричний струм у шарі мозку був на 12,5% нижчим, ніж у сухій голові. Рівень питомої енергії у мозку також був меншим – на 32,5%. На думку вчених, це може бути причиною виживання мокрих тварин у попередніх експериментах.
Також варто зазначити, що вологі голови були менш пошкоджені. На них було не так багато тріщин після удару блискавки та перфорацій (порушення цілісності), як на сухих.
Команда планує і далі досліджувати фізику блискавки.
"Ми плануємо створити інші моделі голови, щоб оцінити вплив [наприклад] головного убору і, можливо, дослідити найбільш оптимальний матеріал для нього. Це, безумовно, може допомогти мандрівникам, які не можуть знайти укриття", – зазначив Рене Махтс.
Раніше ми розповідали про 13 правил, як слід поводитись під час грози.
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