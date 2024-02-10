Мокра шкіра може врятувати під час удару блискавки – дослідження

Вчені встановили, що промокання під час грози може врятувати від удару блискавки.

Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Scientific Reports, свідчать, що попередньо намочені 3D-моделі людських голів зазнали менших пошкоджень від "ударів" блискавки, ніж сухі пише The Guardian.

"Якщо ви перебуваєте просто неба, а поблизу немає укриття, пам'ятайте, що мокра шкіра краще, ніж суха, бо водяна плівка виконує функцію захисного покриття", – стверджує Рене Махтс, автор дослідження з Технологічного університету Ільменау в Німеччині. Однак він зазначає: заховатись у приміщенні набагато безпечніше.

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У попередніх дослідженнях науковці припускали, що волога шкіра може зменшити силу струму, який проходить через тіло людини в разі удару блискавки. Крім того, тварини з мокрою шкірою мають більші шанси вижити при ураженні блискавкою.

Однак досі залишалося незрозумілим, як саме промокання голови під час дощу може впливати на удар блискавки.

Щоб знайти відповідь на це питання, команда вчених побудувала дві моделі людської голови з трьох шарів агароподібної речовини з різним рівнем хлориду натрію, сажі або графіту. Це допомогло відобразити провідні властивості мозку, черепа і волосистої частини голови.

Потім вони під'єднали електроди до різних шарів і до платформи, на якій розмістили моделі голів. Поки одна з них залишалася сухою, іншу обприскували розчином, подібним на дощову воду. Помістивши в камеру, їх піддали десяти симуляціям прямого удару блискавки.

При кожному ударі блискавки через "шкіру голови" обох моделей проходив струм – спалах. Однак після удару, ще до спалаху, у мокрій голові середній електричний струм у шарі мозку був на 12,5% нижчим, ніж у сухій голові. Рівень питомої енергії у мозку також був меншим – на 32,5%. На думку вчених, це може бути причиною виживання мокрих тварин у попередніх експериментах.

Також варто зазначити, що вологі голови були менш пошкоджені. На них було не так багато тріщин після удару блискавки та перфорацій (порушення цілісності), як на сухих.

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Команда планує і далі досліджувати фізику блискавки.

"Ми плануємо створити інші моделі голови, щоб оцінити вплив [наприклад] головного убору і, можливо, дослідити найбільш оптимальний матеріал для нього. Це, безумовно, може допомогти мандрівникам, які не можуть знайти укриття", – зазначив Рене Махтс.

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