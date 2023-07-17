Що буде з людиною, яку вдарила блискавка – пояснюють науковці 

Близько 90% людей, які постраждали від удару блискавки, виживають. Переважна більшість загиблих помирає миттєво через зупинку серця. Блискавка може пройти крізь тіло за частки секунди – часто навіть не вистачає часу, щоб залишити слід.
Про наслідки ураження тіла людини стихійним явищем розповіло Live Science.
У людей, уражених блискавкою, можуть лопнути барабанні перетинки, може паралізувати дихальні шляхи. Потерпілий може отримати вторинні опіки, якщо в нього горітиме волосся чи одяг.
Що може загрожувати людині, яку уразила блискавка
- Пошкодження нервів.
- Посттравматичний стресовий розлад.
- неврологічні симптоми, подібні на травми після струсу мозку, які отримують футболісти.
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Це порушення здатності мислення та труднощі з концентрацією, повідомила докторка, фахівчиня із захисту від блискавки в Національній раді безпеки CША Мері Енн Купер.
- Деякі вцілілі повідомляють про втрату пам'яті, хронічні нервові болі, депресію та навіть те, що вони сприймають як "екстрасенсорні здібності", зокрема передбачення погоди.
- Також науковцям відомі випадки, коли на тілі людини, яку уразила блискавка, з'являються папоротеподібні "фігури Ліхтенберга".
Вони виникають через пошкоджені кровоносні судини, через які рідина витікає в навколишні тканини.
Вчені зазначили, що світовий рекорд за кількістю отриманих поранень від удару блискавкою належить наглядачу національного парку США Рою Саллівану. З 1942 по 1977 рік у Саллівана сім разів вдарила блискавка.
Хоча він отримав опіки від загоряння волосся та одягу, всі сім ударів чоловік пережив. Він помер, покінчивши життя самогубством в 1983 році у віці 72 років.
Ще один симптом, який може виникнути після ураження – суїцидальні думки.
За словами науковців, від 3% до 5% ударів блискавки є прямими. Контактні травми, які виникають, коли людина торкається чогось, наприклад, дерева чи будівлі, становлять ще 5% ушкоджень блискавкою.
Понад 80% від ураження блискавкою людина отримує через два явища: бічний спалах та струм землі
Бічний спалах виникає, коли блискавка влучає в об’єкт поблизу жертви, що знаходиться вище за неї, повідомляє National Weather Service.
Частина струму переходить від нього до постраждалого
Коли блискавка влучає в дерево чи інший об’єкт, значна частка енергії рухається назовні від удару всередину та вздовж поверхні землі.
Будь-яка людина поблизу місця удару блискавки може стати жертвою електричного струму.
Пані доктор Купер радить, щоб не стати жертвою удару блискавки, під час грози ховатися у безпечне місце і перебувати там приблизно пів години.
Нагадаємо, науковці провели експеримент, під час якого навчилися керувати блискавкою на вершині гори в Швейцарії.
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