Що буде з людиною, яку вдарила блискавка – пояснюють науковці

Близько 90% людей, які постраждали від удару блискавки, виживають. Переважна більшість загиблих помирає миттєво через зупинку серця. Блискавка може пройти крізь тіло за частки секунди – часто навіть не вистачає часу, щоб залишити слід.

Про наслідки ураження тіла людини стихійним явищем розповіло Live Science.

У людей, уражених блискавкою, можуть лопнути барабанні перетинки, може паралізувати дихальні шляхи. Потерпілий може отримати вторинні опіки, якщо в нього горітиме волосся чи одяг.

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Що може загрожувати людині, яку уразила блискавка

Пошкодження нервів.

Посттравматичний стресовий розлад.

неврологічні симптоми, подібні на травми після струсу мозку, які отримують футболісти.

Це порушення здатності мислення та труднощі з концентрацією, повідомила докторка, фахівчиня із захисту від блискавки в Національній раді безпеки CША Мері Енн Купер.

Деякі вцілілі повідомляють про втрату пам'яті, хронічні нервові болі, депресію та навіть те, що вони сприймають як "екстрасенсорні здібності", зокрема передбачення погоди.

Також науковцям відомі випадки, коли на тілі людини, яку уразила блискавка, з'являються папоротеподібні "фігури Ліхтенберга".

Вони виникають через пошкоджені кровоносні судини, через які рідина витікає в навколишні тканини.

Вчені зазначили, що світовий рекорд за кількістю отриманих поранень від удару блискавкою належить наглядачу національного парку США Рою Саллівану. З 1942 по 1977 рік у Саллівана сім разів вдарила блискавка.

Хоча він отримав опіки від загоряння волосся та одягу, всі сім ударів чоловік пережив. Він помер, покінчивши життя самогубством в 1983 році у віці 72 років.

Ще один симптом, який може виникнути після ураження – суїцидальні думки.

За словами науковців, від 3% до 5% ударів блискавки є прямими. Контактні травми, які виникають, коли людина торкається чогось, наприклад, дерева чи будівлі, становлять ще 5% ушкоджень блискавкою.

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Понад 80% від ураження блискавкою людина отримує через два явища: бічний спалах та струм землі

Бічний спалах виникає, коли блискавка влучає в об’єкт поблизу жертви, що знаходиться вище за неї, повідомляє National Weather Service.

Частина струму переходить від нього до постраждалого

Коли блискавка влучає в дерево чи інший об’єкт, значна частка енергії рухається назовні від удару всередину та вздовж поверхні землі.

Будь-яка людина поблизу місця удару блискавки може стати жертвою електричного струму.

Пані доктор Купер радить, щоб не стати жертвою удару блискавки, під час грози ховатися у безпечне місце і перебувати там приблизно пів години.

Нагадаємо, науковці провели експеримент, під час якого навчилися керувати блискавкою на вершині гори в Швейцарії.