Вчені Британії, Австралії та США досліджували безпілотники разом з колегами з Ірану – The Guardian

Вчені з Великої Британії, Австралії та США проводили спільні дослідження з іранським університетом імені Шаріфа, який перебуває під міжнародними фінансовими санкціями.

Експерти з питань безпеки називають ці дії такими, що мають пряме військове застосування і є потенційно "дуже небезпечними", повідомляє The Guardian.

Як відомо, що Іран стратегічно використовує знання національних та іноземних науковців для посилення своїх військових розробок.

В останні роки уряди багатьох країн світу виступили з ініціативами, спрямованими на блокування міжнародній співпраці, яка може сприяти розвитку програм Ірану.

ФОТО: Iranian Army Office

Так, наприклад, головним пріоритетом для уряду в Тегерані є розробка безпілотників. За останні п’ять років БпЛА іранського виробництва здійснили низку смертоносних атак в Україні, Сирії, Іраку та Саудівській Аравії, а також проти суден у Червоному морі.

Швидкість, з якою Іран розробив свою програму БпЛА, частково пояснюють науковою підтримкою університету Шаріфа. Дальність і точність безпілотників були досягнуті завдяки оснащенню їх гіронавігаційними пристроями, які розробив університет.

Тому ЄС і Велика Британія наклали на нього фінансові санкції.

Науковці, які спеціалізуються на технологіях безпеки, вказують, що технологію, над якою спільно працювали дослідники, потенційно можна буде застосувати у військових цілях. Йдеться про можливість встановлення нових каналів зв'язку, коли противник застосовує глушіння.

Роберт Чульда, професор міжнародних і політичних досліджень Лодзинського університету в Польщі, вважає, що дослідження є потенційно "дуже небезпечним".

"Брати участь у цих проектах – погана ідея для будь-якого університету. Кожна система, пов'язана зі зв'язком або повторенням сигналів, може бути застосована у військових цілях", – сказав він.

Нагадаємо, у червні 2023 року уряд Великої Британії вже розпочав розслідування співпраці низки британських університетів з іранськими колегами. Відомо, що вони спільно досліджували БпЛА.

У січні 2024 року уряд Канади оприлюднив нові обмеження щодо фінансування досліджень. Вони мають на меті запобігти обміну технологіями, які вважаються важливими для національної безпеки. Йдеться, зокрема, про безпілотники. Їх уряд позначив як "чутливі".