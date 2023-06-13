11 британських вишів звинувачують у допомозі у розробці іранських дронів-камікадзе

11 університетів Великої Британії звинувачують у допомозі в розробці іранських "дронів-камікадзе", які Росія застосовує проти українців.

Ймовірно, британські науковці працюють з Іраном над спільними дослідницькими проєктами з військовим та цивільним застосуванням, повідомили журналісти-розслідувачі видання The Jewish Cronicle.

За словами журналістів, у цій співпраці беруть участь щонайменше 11 британських університетів, зокрема Кембриджський університет та Імперський коледж Лондона, співробітники яких проводять 16 досліджень, що мають потенційне військове застосування в Ірані.

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Велика Британія забороняє експорт військових технологій та технологій "подвійного призначення" до Ірану, а нещодавно запровадила нові санкції проти іранських посадовців та організацій, які постачають Росії "дрони-камікадзе".

Однак журналісти JC заявили, що в рамках одного проєкту британці працювали над вдосконаленням двигунів безпілотників, збільшуючи їхню висоту, швидкість і дальність польоту. Цей проєкт фінансувався Тегераном.

Іранський дрон. Фото ілюстративне: Anton Petrus/GettyImages

Інший британський університет працював з іранськими дослідниками над випробуванням нових засобів керування реактивними двигунами для підвищення їхньої "маневреності і часу реакції" для військового застосування.

Після скандалу депутати британського парламенту закликали розпочати розслідування, як проводилися академічні дослідження, пише The Telegraph.

Уряд заявив, що Британія "не погодиться на співпрацю, яка ставить під загрозу нашу національну безпеку".

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Зокрема, депутатка парламенту Великої Британії від Консервативної партії Алісія Кернс заявила, що вимагатиме розслідування цієї "жахливої співпраці".

"Цілком можливо, що ця співпраця сприяє гендерному апартеїду в Ірані, його ворожому втручанню і насильству на Близькому Сході або навіть допомагає вбивати мирних жителів в Україні", – додала вона.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити, якщо у небі з'явився дрон-камікадзе, і як поводитись під час атаки безпілотниками.