В Києві винесли вирок організатору вечірок із груповим сексом

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок організатору вечірок із груповим сексом.

Про це йдеться у матеріалах справи в Єдиному реєстрі судових рішень.

Ідея таких вечірок полягала в тому, що незнайомці займалися між собою груповим сексом і платили за це організаторам "заходу".

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Слідчі встановили, що спільників-організаторів було троє.

"Організована Особою 1 група була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування.

Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, планування проведення відповідних заходів", - йдеться у матеріалах справи.

Напередодні першої вечірки у листопаді 2022 року організатори навіть розмістили рекламу в кількох Telegram-каналах.

Правоохоронці здійснили "оперативну закупку": за 2 тижні до події сконтактували з організаторами та "забронювали" місце на 5 листопада. Квиток на розпусну вечірку коштував 1,8 тисячі гривень.

Організатори закупили продукти, алкоголь, засоби контрацепції та антураж (були свічки й масажний стіл).

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Учасникам сексуальної вечірки організували трансфер, однак на вході в орендовану квартиру ретельно перевіряли документи.

У на першій вечірці було близько 25 людей. Організатори всю ніч розпитували учасників щодо вподобань клієнтів у сексуальних стосунках та організували сексуальні ігри для розкутості. Після інструктажу відбувався груповий статевий акт.

Через два дні після першої вечірки поліціянти отримали запрошення на другий захід, що мав відбутися 18 грудня. Квиток коштував 2 тисячі гривень. Організатори повідомили, що буде 6 чоловіків та 1 дівчина.

Ще через місяць організатори заявили про третю вечірку: її мали провести в сауні. Вартість вхідного квитка складала 1,3 тисячі гривень. Туди організатори зібрали аж 50 учасників.

Один з організаторів заходу під час слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав його винним за статтею про створення або утримання місць розпусти і звідництво. Його засудили на 3 роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну.