Вчені виявили магнітну та теплову аномалії у вулканічному озері в Новій Зеландії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 лютого 2024

Науковці виявили магнітну аномалію та приховану гідротермальну систему на дні озера Роторуа, яке розташоване в центрі сплячого підземного вулкана на Північному острові Нової Зеландії. 

Вчені натрапили на незвичні явища, коли оновлювали та деталізували карту дна цієї водойми, пише Live Science з посиланням на GNS Science.

На туристичному сайті Нової Зеландії зазначено, що хмари пари дрейфують навколо берега озера, а сірка надає воді "магічного зелено-блакитного" кольору. 

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Вчені з науково-дослідного інституту виявили кратери виверження на дні озера Роторуа, а також стародавню річку та велику магнітну аномалію в південній його частині. 

 Фото: muha04/Depositphotos

Нова карта охоплює площу у 55 квадратних кілометрів, що становить близько 68% дна озера.

Головний науковий співробітник GNS Science Корнель де Ронде заявив, що побачити нову карту – все одно, що вперше вдягнути окуляри та нарешті прочитати текст дрібним шрифтом.

"Зазвичай з вулканічними породами, коли проводите магнітометром по їхній вершині, ви отримуєте дуже позитивні аномалії, але в цьому випадку ми отримуємо негативні аномалії, ймовірно, через дуже низьку магнітну сприйнятливість", – сказав де Ронде. 

Він пояснив, що вулканічні породи зазвичай містять високомагнітний мінерал магнетит. Але в озері Роторуа гідротермальні рідини пройшли крізь породу та перетворили магнетит на пірит (або дурне золото) – тобто мінерал без магнітного сигналу, припускають вчені.

Цей гідротермальний процес міг змінити магнітний сигнал і пояснити негативну аномалію.

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 Карта магнітних аномалій озера

Дослідники також знайшли інші докази гідротермальної активності в тій же загальній області, що й магнітна аномалія. Карта теплового потоку показує, що тепло (яке ймовірно, є гарячою водою) піднімається з дна. На цій ділянці також видно кратери гідротермального виверження. 

Попри цю активність, температура води на дні озера зазвичай становить близько 14°C. 

Вчені пояснюють це великою площею водойми та значим об’ємом води, який може протидіяти теплу, що надходить знизу. Температура води зазвичай коливається в діапазоні 1°C протягом місяця.

"Ніхто, хто плаває в озері, не помітив би цього, але з приладами ми це бачимо", – додав вчений.

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