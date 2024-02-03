Вчені виявили магнітну та теплову аномалії у вулканічному озері в Новій Зеландії

Науковці виявили магнітну аномалію та приховану гідротермальну систему на дні озера Роторуа, яке розташоване в центрі сплячого підземного вулкана на Північному острові Нової Зеландії.

Вчені натрапили на незвичні явища, коли оновлювали та деталізували карту дна цієї водойми, пише Live Science з посиланням на GNS Science.

На туристичному сайті Нової Зеландії зазначено, що хмари пари дрейфують навколо берега озера, а сірка надає воді "магічного зелено-блакитного" кольору.

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Вчені з науково-дослідного інституту виявили кратери виверження на дні озера Роторуа, а також стародавню річку та велику магнітну аномалію в південній його частині.

Нова карта охоплює площу у 55 квадратних кілометрів, що становить близько 68% дна озера.

Головний науковий співробітник GNS Science Корнель де Ронде заявив, що побачити нову карту – все одно, що вперше вдягнути окуляри та нарешті прочитати текст дрібним шрифтом.

"Зазвичай з вулканічними породами, коли проводите магнітометром по їхній вершині, ви отримуєте дуже позитивні аномалії, але в цьому випадку ми отримуємо негативні аномалії, ймовірно, через дуже низьку магнітну сприйнятливість", – сказав де Ронде.

Він пояснив, що вулканічні породи зазвичай містять високомагнітний мінерал магнетит. Але в озері Роторуа гідротермальні рідини пройшли крізь породу та перетворили магнетит на пірит (або дурне золото) – тобто мінерал без магнітного сигналу, припускають вчені.

Цей гідротермальний процес міг змінити магнітний сигнал і пояснити негативну аномалію.

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Карта магнітних аномалій озера

Дослідники також знайшли інші докази гідротермальної активності в тій же загальній області, що й магнітна аномалія. Карта теплового потоку показує, що тепло (яке ймовірно, є гарячою водою) піднімається з дна. На цій ділянці також видно кратери гідротермального виверження.

Попри цю активність, температура води на дні озера зазвичай становить близько 14°C.

Вчені пояснюють це великою площею водойми та значим об’ємом води, який може протидіяти теплу, що надходить знизу. Температура води зазвичай коливається в діапазоні 1°C протягом місяця.

"Ніхто, хто плаває в озері, не помітив би цього, але з приладами ми це бачимо", – додав вчений.