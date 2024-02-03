"Танець журавлів" і підводне дерево: конкурс садових фотографів показав роботи переможців

Міжнародний конкурс "Садовий фотограф року" оголосив переможців і показав найкращі світлини природи 2024 року.

У цьогорічному змаганні перемогла абстрактна робота під назвою Birdscape ("Пташиний пейзаж") британської фотографки Джун Шарп, повідомляє Gardens Illustrated.

Вона зафільмувала гілки хвойного дерева, які нагадували "танець журавлів" із японських гравюр, а потім посилила цей образ за допомогою обробки.

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Джун, яка виграла головну нагороду, отримає 4 тисячі фунтів стерлінгів (майже 190 тисяч грн), а її фотографія буде представлена на виставці у Королівських ботанічних садах К'ю у Лондоні.

"Картина Джун сповнена інтересу та глибини, що розпалює уяву. Нас тягне до символічних закружених у танці журавлів і за межі їхніх "крил", до місця надії та спокою.

Нечасто можна з'єднатися з природою і відчути таке співпереживання", – каже суддя конкурсу Тайрон МакГлінчі.

Фото: Джун Шарп/Фотограф року

У категорії "Портфоліо" перше місце посіла фотографка Аннаїк Гіттені за свою колекцію під назвою "Зникнення" – це 6 фото рослин, вкритих краплями роси.

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Аннаїк Гіттені/Номінація "Портфоліо"

У номінації "Красиві сади" перемогла робота Енні Грін-Армітаж "Осінній захід сонця".

Енні Грін-Армітаж/Номінація "Красиві сади"

У категорії "Відкриті простори" перемогу здобув знімок Андреа Грем під назвою "Самотнє дерево", зроблений у Національному парку Сноудонія.

Андреа Грем/Номінація "Відкриті простори"

У категорії "Рослини та вазони" перемогла робота Ліни Рой під назвою "Мангрове дерево (з-під води)". Мангр – це чагарник або дерево, яке росте у прибережній солоній або солонуватій воді.

Авторка зробила цей знімок у Національному морському парку Бунакен на острові Сулавесі, Індонезія.

Ліна Рой/Номінація "Рослини та вазони"

У категорії "Краса рослин" перемогла Енджі Воллес за роботу під назвою "Неземна Nigella" (Nigella – це "чорнушка", вид квіткових рослин родини жовтецеві).

Енджі Воллес/Номінація "Краса рослин"

Фотограф Баррі Вебб став переможцем у категорії "Світ грибів" за роботу під назвою "Крижаний кратерій", де зображено слизовий гриб, вкритий льодом.

Баррі Вебб/Номінація "Світ грибів"

Перше місце в категорії "Дерева, ліси та ліси" посів знімок, зроблений у Національному парку Lake District під назвою "Вогонь і лід", автором якого є Дрю Баклі.

Дрю Баклі/Номінація "Дерева, ліси та ліси"

Альберт Цеолан переміг у категорії "Пейзажі з польовими квітами" за знімок "Квіткові луки", зроблений у Больцано, Італія.

Альберт Цеолан/Номінація "Пейзажі з польовими квітами"

А фотографія білки на Шрі-Ланці, зроблена Фернандо Аванкою, перемогла в категорії "Дика природа саду".

Фернандо Аванка/Номінація "Дика природа саду"

Усі ці світлини будуть експонуватися на виставці у Королівських ботсадах відсьогодні до 10 березня.

Фото інших призерів можна переглянути на сайті International Garden Photographer of the Year.

Нагадаємо, торік судді Comedy Wildlife Photo Awards визначили переможців, які зробили найкумедніші фото тварин, серед яких кенгуру-рокер і видра-балерина.

Також раніше премія Wildlife Photographer of the Year визначила своїх призерів, які, зокрема, зафільмували залицяння зайців і сон білого ведмедя на айсбергу.