У Кенії виявили "аркаду" висічених на скелях стародавніх ігрових дощок

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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4 лютого 2024

У Кенії знайшли "аркаду" стародавніх ігрових дощок Манкала, висічених у скелях. Їх могли використовувати як інструмент для ворожіння, ритуал збору врожаю або метод ведення записів. 

Знахідку виявила археологиня Вероніка Ваверу, яка проводить польові дослідження у Кенії, про це з посиланням на Єльський університет пише Аrkeonews.

Манкала походить від арабського слова Naqala, що означає "рухатися". У грі користувачі "сіють" і "захоплюють" насіння. Приклади цієї гри були знайдені в єгипетських руїнах, датованих 1400 роком до нашої ери. Вони були висічені на дахах храмів у Мемфісі, Фівах і Луксорі. 

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Незважаючи на те, що гра Манкала налічує тисячі років, вона досі є популярною на Близькому Сході та в Африці.

ФОТО: Вероніка Ваверу

За даними дослідників, найдавніша дошка з манкали була виявлена ​​на неолітичному місці Айн-Газаль в Йорданії та датується приблизно 5870 роками до нашої ери.

Недавнє відкриття було зроблене після повідомлення про те, що туристи виносять доісторичні ручні сокири з місця в приватній зоні збереження дикої природи.

Під час дослідження цього місця Вероніка Ваверу виявила "аркаду" стародавніх ігрових дощок Манкала, висічених прямо на скелі.

Ваверу помітила низку неглибоких ям, пробурених у скелі. Кілька ям уже перетворилися на плями через ерозію. Інші були доволі глибокими. Різний ступінь ерозії ям свідчив про те, що вони були створені в різний час. 

Це відкриття наштовхнуло археологиню на припущення, що давні люди використовували їх для гри Манкала.

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"Ця долина повна ігрових дощок, наче стародавня аркада. Враховуючи ерозію деяких дощок, я вважаю, що люди грали там в ігри дуже давно", – зауважила вона.

На цьому місці також є 19 могильників, побудованих громадами пастухів, які населяли регіон 5 тисяч років тому. Археологиня вважає, що ці речі можуть бути пов’язані між собою.

За словами Ваверу, аналіз ДНК-матеріалу, знайденого в курганах, може вказати на те, як поховані в них люди пов'язані з нашими сучасниками.

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