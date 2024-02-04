У Кенії виявили "аркаду" висічених на скелях стародавніх ігрових дощок

У Кенії знайшли "аркаду" стародавніх ігрових дощок Манкала, висічених у скелях. Їх могли використовувати як інструмент для ворожіння, ритуал збору врожаю або метод ведення записів.

Знахідку виявила археологиня Вероніка Ваверу, яка проводить польові дослідження у Кенії, про це з посиланням на Єльський університет пише Аrkeonews.

Манкала походить від арабського слова Naqala, що означає "рухатися". У грі користувачі "сіють" і "захоплюють" насіння. Приклади цієї гри були знайдені в єгипетських руїнах, датованих 1400 роком до нашої ери. Вони були висічені на дахах храмів у Мемфісі, Фівах і Луксорі.

Реклама:

Незважаючи на те, що гра Манкала налічує тисячі років, вона досі є популярною на Близькому Сході та в Африці.

ФОТО: Вероніка Ваверу

За даними дослідників, найдавніша дошка з манкали була виявлена ​​на неолітичному місці Айн-Газаль в Йорданії та датується приблизно 5870 роками до нашої ери.

Недавнє відкриття було зроблене після повідомлення про те, що туристи виносять доісторичні ручні сокири з місця в приватній зоні збереження дикої природи.

Під час дослідження цього місця Вероніка Ваверу виявила "аркаду" стародавніх ігрових дощок Манкала, висічених прямо на скелі.

Ваверу помітила низку неглибоких ям, пробурених у скелі. Кілька ям уже перетворилися на плями через ерозію. Інші були доволі глибокими. Різний ступінь ерозії ям свідчив про те, що вони були створені в різний час.

Це відкриття наштовхнуло археологиню на припущення, що давні люди використовували їх для гри Манкала.

Реклама:

"Ця долина повна ігрових дощок, наче стародавня аркада. Враховуючи ерозію деяких дощок, я вважаю, що люди грали там в ігри дуже давно", – зауважила вона.

На цьому місці також є 19 могильників, побудованих громадами пастухів, які населяли регіон 5 тисяч років тому. Археологиня вважає, що ці речі можуть бути пов’язані між собою.

За словами Ваверу, аналіз ДНК-матеріалу, знайденого в курганах, може вказати на те, як поховані в них люди пов'язані з нашими сучасниками.