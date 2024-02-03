"Капсули часу": рідкісна знахідка скам’янілих стародавніх дерев у Канаді вразила вчених

У кар’єрі в канадській провінції Нью-Брансвік вчені знайшли п’ять скам’янілостей дерев, "похованих" під час землетрусу 350 мільйонів років тому.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology. Автори зазначають, що ці нові та незвичайні "викопні" дерева не лише мають дивовижну форму, а й розкривають деталі про період життя на Землі, про який мало відомо, пише CNN.

"Це капсули часу, маленькі віконця в стародавні ландшафти та екосистеми", – каже Роберт Гастальдо, палеонтолог і седиментолог, який очолював дослідження.

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Вчені виявили перше стародавнє дерево в 2017 році під час польових досліджень у каменоломні в Нью-Брансвіку. Одне зі знайдених дерев – віком понад 400 мільйонів років. Ідентифікований вид скам’янілостей вчені назвали "Sanfordiacaulis".

Унікальне збережене дерево "Sanfordiacaulis". ФОТО: Метью Стімсон

Ці дерева, ймовірно, були 5 метрів у висоту і мали діаметр крони майже 6 метрів, що дуже приголомшило палеонтологів.

Згідно з дослідженням, форми цих раніше невідомих рослин віком 350 мільйонів років чимось схожі на сучасну папороть або пальму. Але в той час як верхівки папоротей або пальм мають невелику кількістю листя, зразок нещодавно виявлених скам’янілостей дерев мав понад 250 листків, що збереглися навколо його стовбура, причому кожен частково збережений лист має приблизно на 1,7 метра у довжину.

Візуалізація "Sanfordiacaulis": Тім Стоунсайфер

За словами Стімсона, помічника куратора відділу геології та палеонтології в Музеї Нью-Брансвіка, унікальна скам’янілість дерев, ймовірно, пов’язана з "катастрофічним" зсувом, спричиненим землетрусом, який стався в стародавньому рифтовому озері.

Як зазначає Пітер Вілф, професор наук про Землю та палеоботанік з Університету штату Пенсільванія, ця знахідка – більша рідкість, ніж скам'янілості динозавра.

"Знайдені скам’янілості дерев є важливою віхою в нашому розумінні того, як еволюціонувала структура раннього лісу, що зрештою призвело до складної архітектури тропічного лісу, яка підтримує більшість живого біорізноманіття Землі", – зауважив Вілф.

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За словами Кінга, наукового співробітника Музею Нью-Брансвіка, це дерево виросло у період наприкінці палеозойської ери, коли рослини і тварини "диверсифікувалися, починаючи пробиватися з води на сушу".

Скам’янілості, такі як "Sanfordiacaulis", не лише корисні у тому, щоб допомогти людям зрозуміти, як змінилося життя, вони можуть допомогти вченим з’ясувати, куди життя на нашій планеті може рухатися далі.

Вчені зазначають, що існування цього конкретного виду свідчить про те, що рослини, як і ранні безхребетні, "експериментували" з тим, як вони адаптувалися до середовища.