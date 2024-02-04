Перекладачка жестової мови на Нацвідборі, яка "розірвала" соцмережі, розповіла про свій шлях у професії

Цьогоріч глядачам Нацвідбору на "Євробачення" вперше перекладали шоу жестовою мовою. Завдяки емоційному перекладу пісень учасників перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна стала справжньою зіркою соцмереж – українці навіть закликали відправити на "Євробачення 2024" в Мальме саме її.

Катерина Заботкіна зізнається, що про таку можливість мріяла давно, але ще два роки тому це здавалося нездійсненним, адже практики перекладу Нацвідбору жестовою мовою в нашій країні не було.

Дівчина родом з Кропивницького. В світі жестової мови вона – "самоучка". Вивченням перекладу вона захопилася, ще коли їй було 16 років.

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"Десь вісім років тому я побачила, що музику можна перекладати та адаптовувати жестовою мовою. Це сталося під час звичайного конкурсу талантів. На конкурсі виступала група з солісткою, що також грала на гітарі. Її пісню адаптовував хлопець з порушенням слуху.

Я тоді була максимально вражена, почала шукати якісь інші відео, які б слугували хорошими прикладами таких перекладів. Почала сама вчити жестову мову, повторювати, завчати", – розповіла вона "Суспільному".

Хочу, щоб усі запамʼятали!

Перекладачка жестової мови на Нацвідборі Євробачення-2024 — Катерина Заботкіна



дякую! pic.twitter.com/BokPaK9AdX — Sasha Yaruchyk 🇺🇦 (@sashkiin) February 3, 2024

Дівчина пригадує, що її перші рухи були дуже невпевненими, а руки – зовсім не підготовлені до цього.

"Але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що я дійшла до виконання пісень, перших відео, перших концертів", – зазначила дівчина у Facebook.

Пізніше Катерина Заботкіна брала участь у фестивалях як перекладачка і займалася з професійним викладачем жестової мови.

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Згодом разом із колегою Ольгою Буназів перекладачка записала фрагментів пісень, які змагалися у національному відборі, щоб глухі люди могли побачити уривки.

Дівчина каже, що виконання пісень Нацвідбору для неї – величезна честь.

"Вчора на студії, де відбувалася трансляція Нацвідбору, я дивилась на маленький екранчик на режисерському моніторі, і бачила себе. І зрозуміла, що та маленька дівчинка, яка дивилась відеоуроки жестової мови у кімнаті і тренувалась перед дзеркалом щодня, дійшла до великої сцени українського Євробачення", – поділилася Катерина Заботкіна.

Катерина Заботкіна повинна їхати на це грьобане Євробачення і всіх там здивувати, і перемогти! — хороший парніша (@Viktopper) February 4, 2024

Також дівчина подякувала українським глядачам за шалену підтримку – вона не очікувала такої уваги до перекладу жестової мови фіналу національного відбору.

"Я була просто шокована! Дякую усім, хто підтримав популяризацію жестової мови репостами, коментарями та публікаціями. І мемами", – пожартувала вона.

Нагадаємо, під час фіналу Нацвідбору на "Євробачення 2024" застосунок "Дія", в якому українці могли проголосувати за свого фаворита, вийшов з ладу. Користувачі соцмереж не оминули цю подію своєю увагою і, вже традиційно, почали про них жартувати. "УП. Життя" зібрала найдотепніші меми.