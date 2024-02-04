"Біда, коли усе життя – помилка": як українці реагують на збій у "Дії" під час фіналу Нацвідбору

Під час фіналу Нацвідбору на "Євробачення 2024" застосунок "Дія", в якому українці могли проголосувати за свого фаворита, вийшов з ладу.

Користувачі соцмереж не оминули цю подію своєю увагою і, вже традиційно, почали про них жартувати.

"УП. Життя" зібрала найдотепніші меми.

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Фанати "Євробачення" поклали "Дію"

У соцмережі X активно жартували з того, що "Дія" не витримала навантаження, і навіть "хоронили" додаток.

Не забули українці і запевнення творців "Дії" щодо того, що застосунок не можливо "покласти".

Були меми і про порятунок "Дії".

Деякі користувачі висловлювали застосунку підтримку.

А були й ті, хто іронізував над збоєм у віршовій формі.

"Сподіваюсь, ідея проводити вибори в "Дії" сьогодні остаточно померла", – резюмував наслідки збою журналіст-розслідувач Данило Мокрик.

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У соцмережах переможцями "Нацвідбору" стали сурдоперекладачка і ведучий

В українських соцмережах зіркою "Нацвідбору" стала сурдоперекладачка стала Катерина Заботкіна. Вона передала жестовою мовою не тільки слова композицій, а й ритм, звуки інструментів і запальний настрій.