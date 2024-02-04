"Біда, коли усе життя – помилка": як українці реагують на збій у "Дії" під час фіналу Нацвідбору

Під час фіналу Нацвідбору на "Євробачення 2024" застосунок "Дія", в якому українці могли проголосувати за свого фаворита, вийшов з ладу.
Користувачі соцмереж не оминули цю подію своєю увагою і, вже традиційно, почали про них жартувати.
"УП. Життя" зібрала найдотепніші меми.
Фанати "Євробачення" поклали "Дію"
У соцмережі X активно жартували з того, що "Дія" не витримала навантаження, і навіть "хоронили" додаток.
Не забули українці і запевнення творців "Дії" щодо того, що застосунок не можливо "покласти".
Були меми і про порятунок "Дії".
Деякі користувачі висловлювали застосунку підтримку.
А були й ті, хто іронізував над збоєм у віршовій формі.
"Сподіваюсь, ідея проводити вибори в "Дії" сьогодні остаточно померла", – резюмував наслідки збою журналіст-розслідувач Данило Мокрик.
У соцмережах переможцями "Нацвідбору" стали сурдоперекладачка і ведучий
В українських соцмережах зіркою "Нацвідбору" стала сурдоперекладачка стала Катерина Заботкіна. Вона передала жестовою мовою не тільки слова композицій, а й ритм, звуки інструментів і запальний настрій.
Як ми без неї дивились Євробачення?— DeimosMoonMars (@DeimosMoonMars) February 3, 2024
Вона просто душа 🔥 #нацвідбір #євробачення2024 pic.twitter.com/5rZJD8v6ex
Через такий емоційний переклад пісень українці в соцмережах закликали відправити на "Євробачення 2024" в Мальме саме її.
однозначно найбільша зірка сьогоднішнього євробачення – це танцююча сурдоперекладачка пісень в куточку екрана— параноїд андроїд 🤖 (@NikZharov) February 3, 2024
Також не оминули увагою й одного з ведучих "Нацвідбору" Василя Байдака. Українцям переважно сподобалася манера роботи коміка.
Колись дивувався, як це люди слухають трансляцію футбольних матчів по радіо.— Голубовський твіттер (@golubovsky) February 4, 2024
А тепер читаю в твіттері підбірку жартів Байдака на відборі Євробачення.
Що трапилося з "Дією"?
Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров,під час голосування у Нацвідборі у "Дії" зафіксували "рекордну кількість" користувачів.
Він зазначив, що під час голосування за представника України на "Євробаченні" у 2023 році застосунок отримував 800 запитів за секунду, а цьогоріч – 15 тисяч запитів.
Федоров зазначив: хоч у порівнянні з 2023 роком потужності "Дії" збільшили у 5 разів, водночас запитів надійшло у 20 разів більше. Тому утворилася величезна черга.
Міністр перепросив за ситуацію й запевнив, що у "Дії" зроблять детальний розбір і аналіз. На основі отриманих даних впровадять організаційні зміни, аби застосунок був готовим до подібних хвиль трафіку.
Федоров пожартував, що у 2024 році "Дія" дала можливість повболівати фаворитам на добу довше й створити десятки мемів. Він наголосив, що "наступного року такої можливості вже не буде".
Хто представить Україну на пісенному конкурсі у Швеції українці дізнаються сьогодні, 4 лютого, о 19:05. Наразі ще є час проголосувати за своїх фаворитів.
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