"Біда, коли усе життя – помилка": як українці реагують на збій у "Дії" під час фіналу Нацвідбору

Бура Ірина журналістка УП.Життя
Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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4 лютого 2024

Під час фіналу Нацвідбору на "Євробачення 2024" застосунок "Дія", в якому українці могли проголосувати за свого фаворита, вийшов з ладу.

Користувачі соцмереж не оминули цю подію своєю увагою і, вже традиційно, почали про них жартувати. 

"УП. Життя" зібрала найдотепніші меми.

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Фанати "Євробачення" поклали "Дію" 

У соцмережі X активно жартували з того, що "Дія" не витримала навантаження, і навіть "хоронили" додаток.

 

Не забули українці і запевнення творців "Дії" щодо того, що застосунок не можливо "покласти".

 

Були меми і про порятунок "Дії".

 

Деякі користувачі висловлювали застосунку підтримку.

 

А були й ті, хто іронізував над збоєм у віршовій формі.

 

"Сподіваюсь, ідея проводити вибори в "Дії" сьогодні остаточно померла", – резюмував наслідки збою журналіст-розслідувач Данило Мокрик.

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У соцмережах переможцями "Нацвідбору" стали сурдоперекладачка і ведучий

В українських соцмережах зіркою "Нацвідбору" стала сурдоперекладачка стала Катерина Заботкіна. Вона передала жестовою мовою не тільки слова композицій, а й ритм, звуки інструментів і запальний настрій.

Через такий емоційний переклад пісень українці в соцмережах закликали відправити на "Євробачення 2024" в Мальме саме її.

Також не оминули увагою й одного з ведучих "Нацвідбору" Василя Байдака. Українцям переважно сподобалася манера роботи коміка. 

Що трапилося з "Дією"?

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров,під час голосування у Нацвідборі  у "Дії" зафіксували "рекордну кількість" користувачів.

Він зазначив, що під час голосування за представника України на "Євробаченні" у 2023 році застосунок отримував 800 запитів за секунду, а цьогоріч – 15 тисяч запитів.

Федоров зазначив: хоч у порівнянні з 2023 роком потужності "Дії" збільшили у 5 разів, водночас запитів надійшло у 20 разів більше. Тому утворилася величезна черга. 

Міністр перепросив за ситуацію й запевнив, що у "Дії" зроблять детальний розбір і аналіз. На основі отриманих даних впровадять організаційні зміни, аби застосунок був готовим до подібних хвиль трафіку.

Федоров пожартував, що у 2024 році "Дія" дала можливість повболівати фаворитам на добу довше й створити десятки мемів. Він наголосив, що "наступного року такої можливості вже не буде".

Хто представить Україну на пісенному конкурсі у Швеції українці дізнаються сьогодні, 4 лютого, о 19:05. Наразі ще є час проголосувати за своїх фаворитів.

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