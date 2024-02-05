У Києві зафіксували новий температурний рекорд

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5 лютого 2024

У столиці 4 лютого зареєстрували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Вона піднялася до +4,6°С.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря перевищила рекордний показник 1936 року на 2,1°С.

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Це не перший температурний рекорд цієї зими, який фіксують у столиці. Так, 19 грудня 2023 року мінімальна температура повітря досягла рекордної позначки – +4,1°С.

У Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Фото: vapm/Depositphotos

А наступного дня, 20 грудня, температура в Києві побила рекорд, встановлений 40 років тому, і сягнула +10,6°С.

26 грудня у місті знову зафіксували температурний рекорд: середньодобова температура повітря була +5,9 °С. Це на 0,1 градуса вище, ніж у 2015 році.

Загалом минулоріч обсерваторії вдалося зареєструвати 42 температурних рекорди.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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