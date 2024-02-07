До 15 років ув'язнення: у США вперше визнали винною матір підлітка, що влаштував стрілянину у школі

У США визнали винною матір підлітка, який у 2021 році влаштував стрілянину у середній школі й убив чотирьох учнів.

Її звинуватили у ненавмисному вбивстві, повідомляють BBC та CNN.

45-річна Дженніфер Крамблі стала першою матір'ю у США, яку присяжні визнали винною у масовій стрілянині, що скоїла її дитина. Жінці винесуть вирок 9 квітня. Наразі їй загрожує до 15 років ув'язнення.

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30 листопада 2021 року 15-річний Ітан Крамблі відкрив вогонь у середній школі Оксфорду, штат Мічиган. Під час стрілянини він убив чотирьох учнів та поранив семеро людей – шістьох учнів і вчителя.

Дженніфер Крамблі у залі суду. Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Минулого року Ітана засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Проти матері він не свідчив.

Під час судового процесу обвинувачення стверджувало, що Дженніфер Крамблі несе відповідальність за смерті, спричинені її сином. За їхніми словами, жінка проявила "грубу недбалість", адже дала підлітку пістолет і не забезпечила його належним психіатричним лікуванням.

На суді прокурори представили докази того, що Ітан Крамблі хотів отримати психіатричну допомогу: він скаржився на галюцинації, бачив вдома "дияволів" та "привидів". Однак батьки його не лікували. Водночас Дженніфер Крамблі заперечувала наявність проблем у сина.

Вранці перед стріляниною у школі відбулися збори через малюнок Ітана, на якому був зображений пістолет і людина, яка стікає кров’ю. Однак батьки їх перервали, щоб піти на роботу, й відмовилися забирати хлопця додому. Після цього адміністрація школи відправила Ітана назад до класу, не перевіривши рюкзак, а якому лежав пістолет. За кілька годин підліток почав стрілянину.

Крім того, сам пістолет був "різдвяним подарунком" для Ітана. За три дні до масового вбивства вони разом із матір’ю відвідали стрільбище, на якому підліток вчився користуватися зброєю.

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Водночас захист Дженніфер стверджував, що провина лежить на інших. Зокрема, на її чоловікові, який неналежним чином зберігав пістолет, та на школі, яка не повідомила їй про проблеми з поведінкою сина. Звинуватили й самого Ітана, який власноруч спланував і здійснив напад.

На Джеймса Крамблі, батька Ітана, очікує окремий суд за тими ж звинуваченнями. Він також не визнає себе винним.

Нагадаємо, у 2022 році внаслідок стрілянини у початковій школі в місті Ювальд (Техас) загинуло 19 дітей та 2 дорослих.