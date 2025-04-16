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Як добре ви знаєте "Українську правду"? ТЕСТ до 25-річчя

16 квітня, 06:00
Андрій Калістратенко/УП
Як добре ви знаєте Українську правду? ТЕСТ до 25-річчя
Андрій Калістратенко/УП

ОНОВЛЕНО 16.04.2025

16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".

Першими публікаціями на УП були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.

Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.

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Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.

Згодом Гонгадзе поплатився за правду власним життям. 16 вересня 2000 року Георгій Гонгадзе зник, а через кілька тижнів його тіло знайшли у Таращанському лісі.

Минули роки – і "Українська правда" знову зазнала болю втрати. 20 липня 2016 року в самому центрі Києва вибухнув автомобіль, яким керував наш друг і колега, журналіст Павло Шеремет.

Замовників цих убивств досі не покарано, тож ми продовжуємо боротися за справедливість для наших загиблих колег.

За 25 років існування видання в Україні сталося дві революції, окупація Криму, російсько-українська війна на сході та повномасштабна війна РФ проти України. 

Увесь цей час, кожного дня, УП розповідає читачам про те, що відбувається в Україні та світі. Деякі члени команди долучилися до війська. Хтось регулярно привозить репортажі з фронту, розповідає історії наших героїв, пише про економіку, медицину чи мистецтво. 

Сьогодні ми пропонуємо вам пройти тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана з сучасною історією нашої країни. А якщо ви хочете підтримати незалежну журналістику і роботу редакції – долучайтеся до Клубу УП!

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Ідея створити "Українську правду" виникла у 1999 році у...

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Скільки головних редакторів було в "Українській правді" з моменту її створення?

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Георгій Гонгадзе запропонував зробити символом видання Дон Кіхота, як символ постійної боротьби, з відомої картини Пабло Пікассо. Чого немає на картині?

4/24

Якого розділу ніколи не було на УП?

5/24

Якого подкасту не існує на УП?

6/24

З ким із президентів України немає інтерв'ю на УП?

7/24

Яку річницю у 2025-му відзначає проєкт УП "ТаблоID"?

8/24

Яке відео найпопулярніше на нашому YouTube-каналі?

9/24

Скільки років найстаршій і наймолодшій працівниці УП відповідно?

10/24

Якого з цих Telegram-каналів немає в УП?

11/24

Яке місто найдовше знімали воєнні кореспонденти УП?

12/24

Що можуть отримати читачі тільки після річної підписки на Клуб УП?

13/24

Хто знайшов легендарну "бабу Надю" з села Мигалки?

14/24

Як називається YouTube-рубрика з інтерв’ю журналіста Романа Кравця?

15/24

Чому УП не створює пейволл – платний доступ до контенту?

16/24

В який період існування "Української правди" її читало найбільше користувачів?

17/24

Які з цих імен НЕ належать котам журналістів УП?

18/24

А як звати собак команди УП?

19/24

Що спільного в Ілона Маска з "Українською правдою"?

20/24

Коли щодня виходить головний текст на УП?

21/24

Якого з цих проєктів немає на YouTube-каналі "Української правди"?

22/24

Коли з’явився проєкт УП під назвою "Українська правда. Життя"?

23/24

Як звати члена екіпажу наших воєнних кореспондентів, якого ви бачите на фото?

24/24

Хто з цих видатних українців ще не давав інтерв’ю УП?