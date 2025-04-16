Як добре ви знаєте "Українську правду"? ТЕСТ до 25-річчя
ОНОВЛЕНО 16.04.2025
16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".
Першими публікаціями на УП були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.
Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.
Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.
Згодом Гонгадзе поплатився за правду власним життям. 16 вересня 2000 року Георгій Гонгадзе зник, а через кілька тижнів його тіло знайшли у Таращанському лісі.
Минули роки – і "Українська правда" знову зазнала болю втрати. 20 липня 2016 року в самому центрі Києва вибухнув автомобіль, яким керував наш друг і колега, журналіст Павло Шеремет.
Замовників цих убивств досі не покарано, тож ми продовжуємо боротися за справедливість для наших загиблих колег.
За 25 років існування видання в Україні сталося дві революції, окупація Криму, російсько-українська війна на сході та повномасштабна війна РФ проти України.
Увесь цей час, кожного дня, УП розповідає читачам про те, що відбувається в Україні та світі. Деякі члени команди долучилися до війська. Хтось регулярно привозить репортажі з фронту, розповідає історії наших героїв, пише про економіку, медицину чи мистецтво.
Сьогодні ми пропонуємо вам пройти тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана з сучасною історією нашої країни. А якщо ви хочете підтримати незалежну журналістику і роботу редакції – долучайтеся до Клубу УП!
Ідея створити "Українську правду" виникла у 1999 році у...
Скільки головних редакторів було в "Українській правді" з моменту її створення?