На півдні Туреччини виявили стародавню мозаїку із зображенням давньогрецької музи

Під час розкопок у стародавньому місті Сіде, що на півдні Туреччини, археологи знайшли мозаїчну підлогу, яка датується II століттям до н. е.

На мозаїці зображено Каліоопу – музу красномовства, інформує Arkeonews з посиланням на повідомлення Міністерства культури та туризму Турецької республіки.

Незважаючи на те, що археологічні розкопки в стародавньому місті тривають з 1940-х років, під землею все ще лежать різноманітні історичні артефакти.

Зокрема, місцева влада зносить незаконні спорудження в Сіде і відновлює історичні будівлі міста.

Під час проведення таких робіт виявили і мозаїчну підлогу, прикрашену зображенням найстаршої з муз – Калліопу. За давньогрецькими легендами, вона була богинею епічної поезії. У цьому образі Калліопу малювали з дощечкою і пером або сувоєм.

"Захопливе відкриття! Ми продовжуємо нашу роботу, спрямовану на віднайдення та захист нашої культурної та історичної спадщини", – прокоментував знахідку міністр культури та туризму Туреччини.

Місто Сіде, на території якого виявили знахідку, знаходиться на відстані 80 км на схід від Анталії.

Героїню грецької міфології там можна пояснити тим, що в стародавні часи населений пункт був найважливішим портовим містом Памфілії – історичного регіону Туреччини, який заселяли елінни (самоназва греків). Однак назва заснованого в VIII столітті до н. е. міста походить з мови мови лувійців – найдавнішого місцевого народу.

Від VII ст. до н. е. місто жило під владою різних народів, зокрема лувійців, персів, римлян і османів. Після XII століття мешканці покинули Сіде через грабунки і напади сусідніх королівств. Більшість з них мігрувала до Анталії.

Раніше ми розповідали про виявлення археологами давньоримського письмового джерела на узбережжі Червоного моря. Дослідники виявили, що знахідка – листування офіцерів давньоримської армії.