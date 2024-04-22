Біля берегів Швеції знайшли середньовічну скриню для зброї під час обстеження затонулого флагмана

Археологи під час дослідження затонулого данського королівського флагманського корабля "Грібсхунден" знайшли унікальну скриню зі зброєю часів пізнього середньовіччя.

Крім того, вони ідентифікували розколоту надбудову судна, яка може розкрити нові деталі про можливості корабля, повідомляє Arkeonews.

"Грібсхунден" (також відомий як "Грифон") був флагманським кораблем короля Данії Югана І, який правив у 1481-1513 роках. У 1495 році "Грібсхунден" затонув біля берегів Швеції.

У 1970-х роках корабель знайшли дайвери-любителі, однак для дослідників він став доступний лише у 2000 році.

Останнє обстеження корабля проводилося у травні минулого року. Дослідницька група на чолі з професором Йоханом Рьоннбі з Університету Сьодерторна та аспірантом Рольфом Вармінгом зі Стокгольмського університету використовувала підводні камери та спеціальну 3D-технологію, щоб оглянути та задокументувати рештки корабля.

Одним із важливих відкриттів стала дерев’яна скриня для зберігання та виготовлення боєприпасів. Такі часто мали при собі солдати на полі битви.

Скриня для зброї із вмістом: 1 – свинцеві пластини, 2 і 3 – формочки, 4 – видовжена сторона скрині разом із залізною корозією, 5 – циліндричні "банки" (можливо, контейнери для порошку), 6 – формочка. Florian Huber, Rolf Warming/Stockholm University

Виявлена скриня сильно пошкоджена корозією, яка з'явилася від замка або фурнітури. Дослідники знайшли в ній кілька гострих уламків кременя, дві видовжені свинцеві пластини з отворами по краях і щонайменше три кам'яні форми для свинцевих куль різного калібру.

"Форми призначалися для виробництва куль для ручної вогнепальної зброї, такої як ручниця, а також для вогнепальної зброї більшого калібру, можливо, аркебуз або менших казнозарядних рушниць", – зазначили дослідники.

Скриня та її вміст, ймовірно, належали німецьким найманцям, які перебували на борту під час потоплення "Грібсхундена".

Дослідники також ідентифікували значну частину надбудови корабля, яка збереглася, попри те, що розкололася і розсіялася по морському дну. Ці колоди можуть надати важливу інформацію про те, як виглядала надбудова, а отже, і про можливості судна.

Кільця кольчуги Rolf Warming/Stockholm University

Також науковці дослідили знайдені раніше фрагменти кольчуг. Вони виявили, що кільцеве плетіння має кілька різних ниток і методів виготовлення. Це свідчить про те, що його неодноразово ремонтували. Гауберки, або кольчуги, подібні до цієї, могли вміщати до 150 тисяч кілець.

Під час попередніх занурень дослідники знайшли ранню вогнепальну зброю та цистерну для пиття. Вони також припустили, що "Грібсхунден" побудували на півдні Нідерландів.

Нагадаємо, на узбережжя Канади викинуло уламки 24-метрового корабля, який затонув 100 років тому.