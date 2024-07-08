Астрофотограф показав надзвичайно детальні знімки Сонця, які зробив на задньому дворі свого дому

Астрофотограф зробив ці фото зробив на задньому дворі

Астрофотограф Марк Джонстон зробив серію детальних знімків Сонця зі свого заднього двору в Скоттсдейлі, штат Арізона.

Він сфотографував зміни у "ландшафті" найяскравішої зірки у піку сонячної активності, повідомляє Space.

"Мені подобається зображувати сонце, тому що це – єдиний об’єкт в астрономії, який змінюється щоразу, коли ви на нього дивитеся.

Багатство деталей вражає: сонячні протуберанці (утворення з розжарених газів на краях сонячного диска – ред.), активні області, сонячні плями, нитки та спікули (основний елемент тонкої структури хромосфери Сонця – ред.) змінюються день у день", – сказав Марк Джонстон.

На першому зображенні можна побачити помітну пару сонячних плям поряд із сяючими дугами плазми, відомими як нитки, які відірвалися від поверхні.

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Вид зблизька на сонячні плями та сонячні нитки Марк Джонсон

"Великий темний квадратний "навіс" із плазми внизу праворуч у центрі достатньо великий, щоб покрити 25 Земель", – пояснив Марк.

На другому зображенні – лінія сонячних протуберанців.

Пір’ясті спікули та сонячні протуберанці Марк Джонсон

"На поверхні маленькі пір'ясті спікули з'являються і зникають лише за кілька хвилин", – сказав Джонстон.

Ці спікули мають велику кількість, схожу на траву, що надає сонячній поверхні досить "розмитого" вигляду. Вони можуть досягати 9 тисяч кілометрів. А перш ніж зруйнуватися, вони викидають струмені сонячного матеріалу зі швидкістю 96 кілометрів за секунду, зазначає NASA.

На третьому фото – величезний виступ вигинається поперек сонця. Він ще називається сонячним протуберанецем або ниткою розжарення.

Сонячні протуберанці ніби проходять через сонячний лімб Марк Джонсон

Петлі на знімку – це плазма, гарячий газ, що складається з електрично зарядженого водню та гелію

"Праворуч мільйони тонн плазми відірвалися від Сонця і плавають над поверхнею", – додає астрофотограф.

Марк Джонстон розповів, що використовував 160-міліметровий водневий альфа-модифікований телескоп-рефрактор і високошвидкісну монохромну камеру, щоб захопити 2 тисячі 10-мілісекундних кадрів для кожного зображення.